به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه هفتگی مراسم و محافل حرم مطهر بانوی کرامت از ۱۸ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۵ مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها و روز پرستار از سوی روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس بانوی کرامت اعلام شد.

بر اساس این گزارش مراسم حرم مطهر هر روز با برنامه‌های نیایش صبحگاهی بعد از نماز صبح، مراسم سخنرانی قبل از اذان ظهر، قرائت زیارتنامه حضرت معصومه سلام الله علیها بعد از نماز عصر، مراسم سخنرانی قبل از اذان مغرب و مراسم سخنرانی بعد از نماز عشا دنبال خواهد شد.

مراسم قبل از اذان ظهر حرم مطهر بانوی کرامت در قالب شرح آیات قرآن کریم و قرائت دعای ۱۴ صحیفه سجادیه از شنبه تا جمعه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین سید ابوالفضل حکیمی، علی خلیل‌پور، محمدصادق کفیل، مسعود حکیمیان، علی زارعی، روح الله راسل و سید مهدی موسوی برگزار می‌شود.

مراسم قبل از اذان مغرب حرم مطهر از شنبه تا پنجشنبه با سخنرانی حجج‌اسلام والمسلمین مهدی مظفری شاهرودی، عباس نکونام، علی جنانی، امیر بهاءالدین علایی نژاد، عبدالجواد ابراهیمی فر و سید علی حسینی برگزار و جمعه با قرائت زیارت آل یاسین آقای ابوالقاسم زمانی و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا نصوری دنبال خواهد شد.

مراسم معارفی بعد از نماز مغرب و عشاء حرم مطهر بانوی کرامت شنبه با سخنرانی آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری، یکشنبه در قالب محفل کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت سید محمد مدنی، از دوشنبه تا جمعه به ترتیب با سخنرانی حجج اسلام والمسلمین هادی الیاسی، حسین جوشقانیان، ناصر رفیعی و سید میرهاشم حسینی و جمعه با سخنرانی آیت الله سید رحیم توکل برگزار خواهد شد.

گفتنی است در هفته پیش رو سه‌شنبه شب دعای توسل بعد از نماز عشاء با نوای علی مالکی نژاد، پنجشنبه بعد از نماز صبح محفل قرائت زیارت عاشورا، پنجشنبه شب دعای کمیل با نوای مرتضی طاهری و قرائت زیارت جامعه کبیره با نوای حجت‌الاسلام ناصر شهیدی، جمعه ساعت ۳۰ دقیقه بامداد دعای کمیل نیمه‌شب با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی و قرائت علی مهدوی نژاد و جمعه صبح دعای ندبه با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد و قرائت مرتضی طاهری برگزار خواهد شد.

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