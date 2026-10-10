از کابل تا تهران علیه واشنگتن؛ مقام افغانستانی: «شانه به شانه در کنار شما هستیم»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ احمد جان بلال در جریان دیدار با وزیر نیروی ایران و هیئت همراه او، بر اشتراکات ایران و افغانستان در مقابله با آنچه ظلم و مداخله خارجی توصیف کرد، تأکید کرد.

او گفت: «تهاجمات چندین ماهه آمریکا در ایران هیچ‌ توجیهی ندارد و بارها اعلام کرده‌ایم و مجدد می‌گوییم که شانه به شانه در کنار شما هستیم و مسلمانان در برابر ظلم متجاوزان باید ید واحد باشند».

بلال همچنین با اشاره به تجربه چند دهه جنگ در افغانستان، شوروی سابق و آمریکا را در شمار قدرت‌هایی قرار داد که به گفته او تلاش کردند افغانستان را اشغال کنند، اما در نهایت موفق به تثبیت حضور خود نشدند.

او در ادامه تأکید کرد آمریکا همچنان در پی بازگشت و گسترش حضور خود در منطقه است و گفت افغانستان و ایران نباید اجازه چنین مداخله‌ای را بدهند.

این موضع در شرایطی مطرح می‌شود که روابط تهران و حکومت طالبان طی ماه‌های اخیر در حوزه‌های اقتصادی و زیرساختی گسترش یافته و هیئت‌های متعددی میان دو کشور رفت‌وآمد داشته‌اند.

علی‌آبادی: خود را در کنار مردم افغانستان می‌بینیم

عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی ایران، نیز در این دیدار از میزبانی مقام‌های طالبان قدردانی کرد و گفت مأموریت دارد در سفر خود به کابل، زمینه ارتقای روابط دو کشور را تا حد امکان فراهم کند.

او همچنین گفت: «به پیشتازی مردم افغانستان در مبارزه با امپریالیسم کاملاً معتقدیم و خود را در کنار مردم افغانستان می‌بینیم و باید در کنار هم کار کنیم.»

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع کمبود برق افغانستان را مورد توجه قرار داد و از آمادگی ایران برای اعزام کارشناسان و هیئت‌های فنی به افغانستان خبر داد.

ریاست عمومی شرکت‌های دولتی افغانستان نیز در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرده است دو طرف درباره تولید و واردات برق، ساخت تصفیه‌خانه‌ها و توسعه بخش کشاورزی گفت‌وگو کرده‌اند. این نهاد همچنین به نقل از وزیر نیروی ایران نوشته است تهران آمادگی دارد همکاری خود را در بخش انرژی گسترش دهد.

بر اساس همین اطلاعیه، علی‌آبادی از آمادگی ایران برای فراهم‌کردن زمینه تأمین تا دو هزار مگاوات برق برای افغانستان سخن گفته است.

سیاست و برق در یک میز

دیدار اخیر تنها یک نشست فنی درباره انرژی نبود؛ موضع صریح احمد جان بلال علیه آمریکا، بخش سیاسی این ملاقات را نیز برجسته کرد.

در حالی که تهران و طالبان همچنان در موضوعاتی مانند مهاجرت، حقابه، امنیت مرزی و برخی مسائل سیاسی اختلاف‌هایی دارند، همکاری اقتصادی دو طرف طی ماه‌های اخیر از تجارت و ترانزیت فراتر رفته و حوزه‌هایی مانند برق، راه‌آهن، معادن، نفت و گاز را نیز دربر گرفته است.

بلال پیش‌تر نیز در دیدار با مقام‌های ایرانی بر گسترش همکاری با شرکت‌های دولتی ایران در زمینه نفت، برق، کود، کشاورزی و پروژه‌های زیربنایی تأکید کرده بود.

دیدار تازه نشان می‌دهد در کنار این همکاری‌های اقتصادی، مقام‌های طالبان می‌کوشند بر اشتراک مواضع سیاسی دو طرف در مخالفت با حضور و مداخله آمریکا در منطقه نیز تأکید کنند؛ تا جایی که این بار یک مقام ارشد اقتصادی طالبان صریحاً گفت: «شانه به شانه در کنار شما هستیم».

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