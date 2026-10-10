دشت برچی بازهم خونین؛ جوان ۱۸ ساله شیعه با ضرب چاقو کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این حادثه حدود ساعت ۶ صبح چهارشنبه، ۱۵ مهر، در کوچه جعفریه، خیابان نخست ریگریشن در دشت برچی رخ داده است.

به گفته ساکنان محل، فردی با چاقو به علی‌عباس حمله کرده و پس از مجروح‌کردن او از محل گریخته است. شدت خون‌ریزی به اندازه‌ای بوده که این جوان ۱۸ ساله جان خود را از دست داده است.

منابع محلی می‌گویند تلفن همراه و پول علی‌عباس نیز سرقت شده و به همین دلیل، احتمال سرقت به‌عنوان انگیزه اولیه قتل مطرح شده است. با این حال، تا زمان روشن‌شدن نتیجه تحقیقات، انگیزه نهایی این جنایت به‌طور قطعی مشخص نیست.

مهاجم در دوربین‌های امنیتی

به گفته منابع، عامل حمله یک نفر بوده و تصاویر دوربین‌های امنیتی منطقه، فردی را با لباس‌های خون‌آلود ثبت کرده‌اند.

هنوز گزارشی درباره شناسایی یا بازداشت فرد مظنون منتشر نشده است.

ساکنان همچنین گفته‌اند محل وقوع قتل پیش از این نیز شاهد چندین مورد سرقت تلفن همراه و پول بوده و ناامنی ناشی از سرقت‌های خیابانی برای مردم این منطقه به یک نگرانی جدی تبدیل شده است.

یک قربانی دیگر در منطقه شیعه‌نشین کابل

علی‌عباس خانزاده از جوانان شیعه ساکن غرب کابل بود و قتل او بار دیگر مسئله امنیت شهروندان در دشت برچی را برجسته کرده است؛ منطقه‌ای که بخش عمده جمعیت آن را هزاره‌ها و شیعیان تشکیل می‌دهند.

اطلاعات اولیه، احتمال سرقت را مطرح می‌کند. با این حال، کشته‌شدن یک جوان شیعه در یکی از اصلی‌ترین مناطق شیعه‌نشین کابل، آن هم در ساعات ابتدایی صبح، نگرانی‌ها درباره امنیت روزمره ساکنان این منطقه را افزایش داده است.

طالبان بارها از بهبود امنیت در افغانستان سخن گفته‌اند، اما انتشار مداوم گزارش‌های مربوط به قتل، سرقت مسلحانه و کشف اجساد نشان می‌دهد جرایم جنایی همچنان بخشی از نگرانی روزمره شهروندان است.

علی‌عباس تنها ۱۸ سال داشت؛ صبح از خانه بیرون رفت و در یکی از کوچه‌های دشت برچی، با ضرب چاقو کشته شد؛ قتل جوانی شیعه که اکنون خانواده‌اش منتظر پاسخ یک سؤال ساده‌اند: عامل این جنایت چه زمانی شناسایی و بازداشت خواهد شد؟

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