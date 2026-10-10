به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی جدید پولیتیکو که توسط شرکت مستقل PF Global انجام شده، نشان می‌دهد ۲۶ درصد از رأی‌دهندگان ترامپ در سال ۲۰۲۴ معتقدند نامزدهای جمهوری‌خواه باید برای پیروزی در انتخابات نوامبر از رئیس‌جمهور فاصله بگیرند. این یافته‌ها حاکی از آن است که حتی جمهوری‌خواهان وفادار نیز ترامپ را سرباری برای کارزار انتخاباتی می‌دانند.

تورم پایدار، قیمت ۴ دلاری بنزین، نرخ ۷ درصدی وام مسکن، بن‌بست در غرب آسیا و جنگ تجاری با کانادا، فرصت‌های بی‌شماری به نامزدهای جمهوری‌خواه داده تا از رئیس‌جمهور فاصله بگیرند. مایک راجرز، نامزد جمهوری‌خواه سنا از میشیگان، این هفته خواستار پایان «جنگ تعرفه‌ای» با کانادا شد — چرخشی قابل توجه پس از هفته‌ها دفاع از تصمیم رئیس‌جمهور.

جنگ علیه ایران و گرانی؛ پاشنه آشیل انتخاباتی ترامپ

جیسون رو، مشاور جمهوری‌خواه میشیگان، گفت: «این کار مایک راجرز درخشان بود. در هر نظرسنجی که هر هفته به دستم می‌رسد، افراد بیشتری مسئله توان مالی را به عنوان اولویت اصلی خود می‌دانند. واضح است که قیمت بنزین نتیجه جنگ ایران است و در میشیگان، بیش از هر چیز دیگری، جنگ تجاری با کانادا.»

راجرز تنها نمونه نیست. ماریا الویا سالازار، نماینده فلوریدا، از تبلیغی مقابل کاخ سفید برای به چالش کشیدن سیاست مهاجرتی رئیس‌جمهور استفاده کرد. اشلی هینسون، نماینده آیووا، خواستار پایان جنگ ایران شده است. کن پاکستون، نامزد تگزاس، موضوع چهار افشاگری درباره تلاش‌های خصوصی‌اش برای فاصله گرفتن از ترامپ بوده است.

«وابستگی به ترامپ سمی است»؛ تغییر محاسبات انتخاباتی جمهوری‌خواهان

یک استراتژیست جمهوری‌خواه گفت: «همه اینها را داده‌ها دیکته می‌کنند. نامزد شدن به عنوان چاپلوس ترامپ در سال ۲۰۲۶ جواب نمی‌دهد. وابستگی به آن مرد سمی است.»

با این حال، محدودیت‌هایی وجود دارد. هیچ جمهوری‌خواهی کاملاً از ترامپ جدا نشده و تعداد کمی جرات انتقاد مستقیم از او را دارند. بسیاری همچنان بر روابط خود با رئیس‌جمهور در کارزار و شبکه‌های اجتماعی تکیه می‌کنند.

یک مقام کاخ سفید این ایده را که فاصله گرفتن نامزدها از سیاست‌های دولت، جدایی بزرگی محسوب می‌شود، رد کرد و گفت: «اگر من نامزدی باشم که فیزیکاً سعی می‌کند از رئیس‌جمهور فاصله بگیرد، در این مراسم شرکت نمی‌کنم.»

دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ رهبر بلامنازع، بهترین پیام‌رسان و محرک بی‌نظیر حزب جمهوری‌خواه است.»

شکاف در اردوگاه ترامپ؛ اختلاف MAGA و دیگر جمهوری‌خواهان

نظرسنجی نشان می‌دهد بخش زیادی از این شکاف ناشی از جناح غیر-MAGA ائتلاف ترامپ است. رأی‌دهندگان غیر-MAGA ترامپ تقریباً دو برابر رأی‌دهندگان MAGA گفتند نامزد جمهوری‌خواهشان باید از رئیس‌جمهور جدا شود. اما بیش از دو سوم رأی‌دهندگان MAGA گفتند نامزدها باید با ترامپ همسو بمانند.

این وضعیت برای نامزدها موقعیتی بدون برد ایجاد می‌کند: چسبیدن بیش از حد به ترامپ مستقل‌ها را از دست می‌دهد و فاصله زیاد، MAGA را ناراضی می‌کند.

دیوید اکسلرود، استراتژیست دموکرات، گفت: «فکر نمی‌کنم آنقدر نامزد وجود داشته باشد که برای آمدن ترامپ التماس کنند. اما تا حدی که این کار را می‌کنند، یک قمار است. مشکل این است که مشعل می‌تواند کل خانه را بسوزاند.»

کارزار پاکستون؛ نمونه‌ای از دوراهی جمهوری‌خواهان

معضل «اگر بکنی بدبختی، اگر نکنی بدبختی» شاید بهترین نمونه‌اش کارزار پاکستون در تگزاس باشد. روز چهارشنبه، ترامپ در سن آنتونیو پاکستون را معرفی کرد، همان روزی که اظهارات دربسته او درباره شکایت از جنگ ایران و قیمت‌های بالا عمومی شد. اما پاکستون روی صحنه با ترامپ لحن متفاوتی داشت و گفت: «آقای رئیس‌جمهور، می‌خواهم از شما تشکر کنم که برای من آمدید، برای ما آمدید و برای تگزاس آمدید.»

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