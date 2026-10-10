شهادت یک جوان فلسطینی در الخلیل

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _حملات نظامیان اسرائیلی به مناطق مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد. نیروهای اشغالگر روز شنبه با چند خودروی نظامی به شهرک طمون در جنوب طوباس یورش بردند و چند خانه را مورد تفتیش قرار دادند.

کمال بنی‌عوده، مدیر باشگاه اسیر فلسطین در طوباس، در این‌باره گفت که نظامیان اسرائیلی یکی از خانه‌ها را محاصره کردند و از یک جوان خواستند خود را تسلیم کند. به گفته وی، اطلاعاتی درباره بازداشت فردی از داخل این خانه در دست نیست.

در شهر اریحا نیز دو جوان فلسطینی پس از نیمه‌شب گذشته، در جریان یورش نظامیان اسرائیلی به این شهر زخمی شدند.

در رویدادی دیگر، شادی احمد ابراهیم عجارمه، جوان ۳۲ ساله فلسطینی، شامگاه جمعه بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در نزدیکی تقاطع النبی یونس در شمال الخلیل به شهادت رسید. نیروهای اسرائیلی پس از این حادثه، پیکر او را نیز توقیف کردند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که از سوی سازمان کل امور مدنی فلسطین، خبر شهادت عجارمه بر اثر تیراندازی نظامیان اسرائیلی در تقاطع النبی یونس در الخلیل و توقیف پیکر وی به این وزارتخانه اطلاع داده شده است.

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