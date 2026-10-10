دبیرکل حزب کنگره هند: هند دیگر دموکراسی نیست؛ دیکتاتوری مودی بر کشور حاکم است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پریانکا گاندی وادرا، از رهبران حزب کنگره هند، روز شنبه در اظهاراتی تأکید کرد که هند دیگر «دموکراسی نیست» و به «دیکتاتوری» تحت حاکمیت نارندرا مودی، نخست‌وزیر، و آمیت شاه، وزیر کشور، تبدیل شده است.

دبیرکل حزب کنگره این اظهارات را در بحبوحه عملیات گسترده پلیس در پایتخت هند مطرح کرد و بیان داشت افرادی که با دولت برای تضعیف هنجارهای دموکراتیک همکاری می‌کنند، مرتکب «خیانت به کشور» می‌شوند. وی همچنین مقام‌های دولتی را به برخورد غیرقانونی و بازداشت ۲۵۴ نماینده پارلمان، نقض حقوق قانون اساسی آنان و برخورد مشابه با معترضان مخالف دولت متهم کرد.

پریانکا گاندی دهلی‌نو را شهری در محاصره توصیف کرد و گفت این شهر از همه طرف با موانع امنیتی مسدود شده، حرکت قطارها و مترو متوقف شده، اینترنت قطع شده و ایست‌های بازرسی در نقاط مختلف برپا شده است. او همچنین اضافه کرد زنان و مردان جوانی که از حق قانونی خود برای اعتراض استفاده می‌کردند، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته و بازداشت شده‌اند.

وی با اشاره به مناقشه بر سر انتخابات و عملکرد کمیسیون انتخابات هند، پرسید: «اگر این اتفاقات نشان نمی‌دهد که آنها با همکاری کمیسیون انتخابات در انتخابات تقلب کرده‌اند و اکنون از افشای نامشروع بودن دولتشان هراس دارند، پس چه چیزی می‌تواند این موضوع را ثابت کند؟»

هم‌زمان، دهلی‌نو به‌شدت تحت تدابیر امنیتی قرار گرفت و پلیس نزدیک به ۵۰۰ معترض، از جمله آبجیت دیپکه، از رهبران جنبش سیاسی «کوکراچ جانتا پارتی» (CJP)، و درو راتھی، یوتیوبر هندی، و شماری دیگر را بازداشت کرد و مانع رسیدن آنان به محل تجمع در جنتر منتر شد. دیپکه و دو تن دیگر از رهبران این جنبش نیز اندکی پس از فرود پروازشان از بمبئی، در داخل هواپیما بازداشت شدند.

در میان بازداشت‌شدگان، شماری از چهره‌های سیاسی مخالف دولت، از جمله مامتا بانرجی، وزیر ارشد ایالت بنگال غربی، پینارایی ویجایان، وزیر ارشد پیشین ایالت کرالا، مانیک سارکار، وزیر ارشد پیشین ایالت تریپورا، و جان بریتاس، نماینده حزب کمونیست هند (مارکسیست) در مجلس علیا، حضور داشتند. احزاب مخالف با انتقاد از نحوه برخورد مقام‌ها با معترضان، شرایط حاکم بر کشور را «بدتر از دوران وضعیت اضطراری» توصیف کردند.

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