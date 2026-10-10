به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع پزشکی در یکی از بیمارستان‌های شهر «ریاض» پایتخت عربستان به خبرگزاری فرانسه گفت دست‌کم پنج نفر که در حمله به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در ریاض زخمی شده‌اند در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

این منبع افزود: ده‌ها نفر که بیشتر آنها شهروندان سعودی هستند، زخمی شده‌اند و دست‌کم پنج نفر از مجروحان همگی سعودی در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند. شماری از زخمی‌ها با بالگرد به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در پی گزارش‌ها درباره اختلال در پروازها و تخلیه مسافران، مدیریت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از مسافران خواست پیش از عزیمت به فرودگاه مستقیماً با شرکت‌های هواپیمایی تماس بگیرند و وضعیت پرواز خود را بررسی کنند.

سازمان هوانوردی کشوری عربستان نیز بعدتر اعلام کرد که حمله به فرودگاه ملک خالد به زخمی‌شدن شماری از افراد منجر شده است. این سازمان از تعلیق موقت فعالیت‌های این فرودگاه تا زمان ارزیابی خسارات خبر داد.

لغو پروازها و هشدار سفارتخانه‌ها به شهروندان خود

شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد که دو پرواز میان کویت و ریاض را به‌دلیل بسته‌شدن فرودگاه ملک خالد در پی شرایط امنیتی لغو کرده است.

این شرکت پرواز شماره «KU775» از کویت به ریاض و پرواز شماره «KU776» از ریاض به کویت را که قرار بود امروز شنبه انجام شوند، لغو کرد. هواپیمایی کویت از مسافران خواست اطلاعیه‌های مربوط به پروازهای خود را پیگیری کنند و اعلام کرد تغییرات از طریق پیامک و کانال‌های رسمی شرکت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سفارتخانه‌های کانادا، آلمان، اسپانیا و بریتانیا در عربستان نیز از شهروندان خود خواستند از فرودگاه ملک خالد شهر ریاض فاصله بگیرند.

بر اساس داده‌های منتشرشده در پلتفرم رهگیری پرواز «فلایت‌رادار»، در زمان ثبت اطلاعات، اختلال‌هایی در روند برخاستن و فرود هواپیماها در فرودگاه ملک خالد مشاهده می‌شد، اما داده‌ها حاکی از توقف کامل تردد هوایی نبودند.

طبق همین داده‌ها، شاخص اختلال پروازی حدود ۳٫۹ گزارش شد. نزدیک به ۲۹ درصد پروازها با تأخیر مواجه شدند و حدود ۳۴ درصد نیز لغو شدند.

گزارش‌های پیشین از حملات به فرودگاه‌های عربستان

این تحولات یک روز پس از آن رخ داد که سازمان کل هوانوردی کشوری عربستان از کشته‌شدن سه شهروند سعودی و زخمی‌شدن شماری دیگر در پی دو حمله در روز پنجشنبه خبر داد. حملاتی که یکی از تأسیسات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و دیگری یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی را هدف قرار داده بود.

بر اساس بیانیه این سازمان در این حملات علاوه بر سه شهروند سعودی، شماری از شهروندان و افراد مقیم عربستان با ملیت‌های مختلف نیز زخمی شدند.

نیروهای مسلح یمن شامگاه پنجشنبه اعلام کرده بودند که حملاتی با موشک‌های بالستیک و کروز علیه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، فرودگاه نجران در جنوب عربستان و یک پایگاه هوایی در استان خمیس مشیط در جنوب غربی این کشور انجام داده است.

پیش از آن نیز حملاتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فرودگاه‌های بین‌المللی ابها و ملک خالد را هدف قرار داده بود. مقام‌های سعودی اعلام کردند در این حملات سه تبعه خارجی از مراکش، الجزایر و سودان کشته و ۳۶ نفر زخمی شدند.

شهادت یک زن و زخمی‌شدن پنج نفر در حملات عربستان به یمن

در سوی دیگر این درگیری‌ها، جنگنده‌های سعودی امروز مناطقی در استان تعز یمن را بمباران کردند. یک منبع محلی به خبرگزاری «سبأ» گفت که منطقه باب‌المندب هدف چهار حمله هوایی قرار گرفته است.

وزارت بهداشت و محیط زیست یمن نیز اعلام کرد در پی حملات هوایی عربستان به استان‌های تعز و حجه طی ۱۰ ساعت گذشته، یک زن شهید و پنج شهروند دیگر زخمی شده‌اند. این آمار اولیه اعلام شده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه که خبرگزاری سبأ آن را منتشر کرد، در حمله به یک خانه در شهرستان «سامع» در استان تعز، یک زن کشته شد. همچنین یک شهروند در منطقه «قلوه» واقع در شهرستان «ماویه» بر اثر حمله یک پهپاد زخمی شد.

این وزارتخانه افزود که سه شهروند یمنی در حمله جنگنده‌های سعودی به روستای «القوی» در منطقه «قطبه» از شهرستان «عبس» در استان حجه، زخمی شدند. یک شهروند دیگر نیز در حمله به شبکه مخابراتی در منطقه «القاهره» در شهرستان عبس، آسیب دید.

وزارت بهداشت یمن این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد و تاکید نمود که این حملات به مجموعه جنایات جنگی عربستان علیه غیرنظامیان یمنی اضافه می‌شود. این وزارتخانه همچنین محاصره یمن و سکوت بین‌المللی در برابر تداوم به این کشور را مورد انتقاد قرار داد.

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