تخلیه فرودگاه ریاض و لغو صدها پرواز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ گزارش‌ها از تخلیه فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض پس از شنیده شدن صدای انفجاری شدید حکایت دارند. این حادثه موجب اختلال در تردد هوایی، لغو صدها پرواز و تغییر مسیر هواپیماهای عازم پایتخت عربستان شده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که مقام‌های سعودی فرودگاه را تخلیه کرده‌اند. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از شاهدان از شنیده شدن صدای انفجاری شدید خبر داد و اعلام کرد بیش از ۱۰ دستگاه آمبولانس به سمت فرودگاه حرکت کرده‌اند و مسافران در حال تخلیه هستند.

در همین زمینه، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع پزشکی گزارش داد که پنج مجروح این حادثه در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند.

بر اساس داده‌های وب‌سایت فلایت‌رادار، شمار پروازهای لغوشده در فرودگاه ریاض از بامداد شنبه به ۲۲۱ پرواز رسیده است. همچنین هواپیماهای عازم این فرودگاه مسیر خود را تغییر داده و از آن فاصله گرفته‌اند؛ وضعیتی که به اختلال گسترده در تردد هوایی منجر شده است.

از سوی دیگر، شرکت هواپیمایی کویت اعلام کرد که به‌دلیل تعطیلی فرودگاه ریاض در پی شرایط امنیتی، تمامی پروازهای این شرکت از مبدأ ریاض و به مقصد این شهر در روز شنبه لغو شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که حملات عربستان سعودی به یمن ادامه دارد و پیامدهای درگیری‌ها، حوزه حمل‌ونقل هوایی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

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