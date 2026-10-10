به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه‌های مخالف بحرینی بار دیگر موضوع حضور نیروهای امنیتی پاکستانی در این کشور را مطرح کرده‌اند و برای تأکید بر ابعاد همکاری امنیتی اسلام‌آباد و منامه، به اظهارات رسمی مقام‌های پاکستانی استناد کرده‌اند.

اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در جریان سفر عبداللطیف الزیانی، همتای بحرینی خود، به پاکستان اعلام کرده است که ۱۸۰۰ نیروی امنیتی پاکستانی در گارد بحرین به‌کار گرفته شده‌اند. به گفته وی، ۵۰ نیروی دیگر نیز به گارد ساحلی این کشور پیوسته‌اند.

در مقابل، برخی سازمان‌های حقوق بشری بحرینی پیش‌تر نیروهای پاکستانی را به مشارکت در سرکوب اعتراضات و بدرفتاری با زندانیان سیاسی در زندان‌های حکومت بحرین متهم کرده‌اند.

این اظهارات بار دیگر بحث استفاده بحرین از نیروهای امنیتی خارجی را مطرح کرده است؛ موضوعی که با انتقاد مخالفان و سازمان‌های حقوق بشری درباره ماهیت نقش این نیروها در برخورد با اعتراضات و زندانیان همراه بوده است.

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