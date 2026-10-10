دارالعلم رضوی، حرکت علمی حوزه خراسان در حرم امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ دیدارها و جلسات مدیران و دست‌اندرکاران مجموعه دارالعلم رضوی از قم و ملاقات با مراجع و اساتید مرتبط با این حرکت علمی، گام تازه دیگری برای تثیبت و تقویت این ابتکار علمی برآمده از حوزه علمیه خراسان و آستان قدس رضوی است.

مدرسه دارالعلم، حرکتی علمی در حوزه علوم اسلامی است که با محوریت حرم مطهر امام رضا(ع) و مدارس علمیه کهن داخل این حریم نورانی، بصورت فصلی در تابستان با حضور و مشارکت برجسته‌ترین اساتید و صاحبنظران دانش‌های اسلامی و طلاب و دانش‌پژوهان سطوح عالی از سراسر کشور برگزار می‌گردد.

در این رابطه نشست هم‌اندیشی مدرسه تابستانی «دارالعلم» همراه با دیدار و تقدیر از شخصیت‌های مدعو و مرتبط با این رویداد روزهای گذشته در شهر قم برگزار شد. این برنامه با هدف بحث و بررسی تجاربِ پیشین و ترسیمِ افق‌های لازم و راهبردی برای این جریانِ علمی در دفتر قمِ سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی برگزار گردید.

محورهای اصلی این نشست عبارت بود از پیوند «مکان و زمان» یا بازخوانی رسالت تاریخی مدارس عتیقِ حرم (میرزاجعفر، خیرات‌خان و گوهرشاد) در پیوند با ظرفیت نخبگانی تابستانی حوزه‌های علمیه کشور.

همچنین تلاش برای ارتقایِ رویکرد و گذار از «موضوع‌شناسی محض» به «نظام‌سازی مسئله‌محور»؛ با هدف پاسخگویی دقیق فقهی به ساحت‌های عینی حکمرانی و مسائلِ مستحدثه.

تأکید بر آزاداندیشیِ ضابطه‌مند؛ اساتید و مدیران شرکت کننده تأکید کردند، دارالعلم رضوی، تبلور عینی آزاداندیشی حوزوی است و باید محفلی برای گفت‌وگوی بی‌تکلف و عالمانه میان اساتید و نخبگان، در چارچوب مبانیِ متقنِ اجتهادی به شمار آید.

در ادامه، امتداد پژوهشی دروس و مباحث ارائه شده در دوره تابستانی مشهد از دیگر ضرورتهای این حرکت علمی برای باروری بیشتر عنوان شد.

تشکیل دبیرخانه دائمی و نیز هسته‌های کارورزی به جهت تثبیت دستاوردهای علمی و تزریق آن‌ها به جریان‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن گفتگو شد.

اساتید و مدیران شرکت‌کننده خاطرنشان کردند، دارالعلم، صرفاً یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه خیزشی علمی در جوار مضجع شریف رضوی است برای تربیتِ فقها و اندیشمندانی که زمان‌شناس و مسئله‌شناس باشند.

شایان ذکر است تاکنون چهار دوره اعتکاف علمی طلاب به مدت دو هفته در فصل تابستان با عنوان مدرسه تابستانی دارالعلم یا دارالعلم رضوی با تدریس مراجع معظم تقلید، اساتید طراز اول حوزه‌های علمیه مشهد، قم و نجف و نیز صاحبنظران برجسته دانشگاهی در حرم نورانی امام رضا(ع) برگزار شده است و صدها تن از دانش‌پژوهان برادر و خواهر مشغول به دروس خارج و سطوح عالی از سراسر کشور در این برنامه شرکت داشته‌اند.

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