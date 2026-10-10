به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برگ‌های فرهنگ بیروت بار دیگر بر مجلدات جنگ، آتش و اختلاف غلبه کرده‌اند. شصت‌وهفتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی بیروت دیروز جمعه آغاز شد. رویدادی که آثار عربی و فرانسوی‌زبان را در فضایی مشترک گرد هم آورده است. این نمایشگاه پس از سال‌ها برگزاری نمایشگاه‌های متعدد با برگزارکنندگان مختلف در پی ایجاد همگرایی بیشتر در عرصه نشر است.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت» در ساحل بیروت، لبنانی‌هایی که دیدگاه‌های متفاوتی دارند، در نمایشگاه کتاب بر بستری مشترک برای بحث و شناخت گرد هم می‌آیند جایی که کتاب‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، اندیشه‌ها به هم می‌رسند و صفحات کتاب به فضایی برای گفت‌وگو تبدیل می‌شوند. این در حالی است که جنگ‌ها نتوانسته‌اند اشتیاق مردم این کشور به کلمه و اندیشه را خاموش کنند.

این نمایشگاه به مدت ۱۰ روز میزبان خوانندگان، نویسندگان و ناشران خواهد بود و حدود ۱۶۳ مؤسسه انتشاراتی از جمله ۲۳ ناشر عرب در آن حضور دارند. برگزارکنندگان امیدوارند این دوره بتواند جایگاه فرهنگی بیروت را احیا کند و آثار عربی و فرانسوی‌زبان را زیر یک سقف گرد آورد.

نواف سلام: اندیشه‌ها مسیر ملت‌ها را تعیین می‌کنند

«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان، نمایشگاه را افتتاح کرد. سلام در سخنرانی افتتاحیه گفت: کتاب به‌تنهایی جنگی را متوقف نمی‌کند، رمان روستایی را از نو نمی‌سازد و شعر اقتصادی را اصلاح نمی‌کند. اما اندیشه‌ها انتخاب‌ها را شکل می‌دهند و انتخاب‌ها سرنوشت ملت‌ها را رقم می‌زنند

وی افزود: تلاش ما برای احیای لبنان از مبارزه با جهل، تعصب و انزواطلبی جدا نیست. همان‌گونه که از کوشش برای نهادینه‌کردن تفکر آزاد و مسئولانه و گسترش زمینه‌های مشترک میان لبنانی‌ها جدایی‌ناپذیر است.

نخست‌وزیر لبنان ابراز امیدواری کرد که بیروت بار دیگر جایگاه خود را در صنعت کتاب نه صرفاً به‌عنوان امتداد گذشته‌ای پرافتخار بلکه به‌عنوان مرکزی پویا برای خلاقیت، ترجمه، نشر و گفت‌وگو بازیابد.

سلام گفت: امیدوارم این نمایشگاه چیزی فراتر از رویدادی سالانه برای عرضه و فروش کتاب باشد. فضایی برای دیدار نسل‌ها و اندیشه‌ها، بستری برای طرح پرسش‌های تازه و محرکی برای ابتکارهایی که خواندن و دانش را در تمام طول سال در زندگی ما زنده نگه دارند.

صد برنامه فرهنگی؛ از ادبیات و سیاست تا هوش مصنوعی

در کنار عرضه تازه‌ترین آثار، برنامه‌ای فرهنگی شامل حدود ۱۰۰ رویداد نیز در نمایشگاه کتاب بیروت، برگزار می‌شود. این برنامه نشست‌های فکری، سیاسی و ادبی، سخنرانی‌ها، دیدار با نویسندگان و رمان‌نویسان، شب‌های شعر و موسیقی، مراسم رونمایی و امضای کتاب و فعالیت‌های ویژه کودکان و دانش‌آموزان را در بر می‌گیرد.

از جمله برنامه‌های شاخص نمایشگاه، دیدار با «واسینی الاعرج» رمان‌نویس الجزایری درباره کتاب «الریمی‌تی... سرودهای اخگر و آتش» و همچنین «جلال برجس» نویسنده اردنی، است. نشست‌هایی نیز به بررسی رمان عربی، تحولات نوشتار و ارتباط ادبیات با مسائل روز اختصاص دارد.

این نمایشگاه همچنین به مناسبت صدمین سالروز تولد «غسان توینی» روزنامه‌نگار و اندیشمند لبنانی، برنامه‌ای ویژه برگزار می‌کند که «مروان حماده»، «ناصیف حتی» و «فؤاد سنیوره» در آن حضور خواهند داشت. زندگی و اندیشه شیخ «صبحی صالح» اندیشمند لبنانی نیز به مناسبت صدمین سالروز تولدش مرور می‌شود.

موضوعات نشست‌ها تنها به ادبیات محدود نیست و سیاست، تاریخ و هویت از خاطرات و تجربه‌های روزنامه‌نگاری و سیاست‌ورزی گرفته تا بحث درباره نظام سیاسی لبنان، حافظه فرهنگی بیروت، هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و آینده کتابخانه‌ها را نیز در بر می‌گیرد.

شوقی بزیع: نمایشگاه کتاب یکی از گنجینه‌های باقی‌مانده بیروت است

«شوقی بزیع» نویسنده و شاعر لبنانی، نمایشگاه کتاب بیروت را یکی از معدود گنجینه‌ها و جزیره‌های فرهنگی باقی‌مانده برای این شهر توصیف کرد.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز گفت: بی‌صبرانه منتظر نمایشگاه می‌مانیم تا در راهروهای آن قدم بزنیم. این رویداد فقط پدیده‌ای فرهنگی نیست، بلکه به‌تمام‌معنا پدیده‌ای اجتماعی است. همه ما را به هم پیوند می‌دهد و مناطق دور از هم کشور را متحد می‌کند. همه می‌آییم تا لحظه‌ای از گرما و صمیمیت را تجربه کنیم که ما را به بیروت دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی می‌برد.

بزیع ادامه داد: چنان به این نمایشگاه دلبسته‌ایم و من نیز از کسانی هستم که دهه‌هاست به‌طور مرتب از آن دیدن می‌کنند که نمایشگاه برای ما به معیاری برای سنجش گذر شتابان عمرمان تبدیل شده است تا جایی که یکی از دیگری می‌پرسد چند سالت شده و پاسخ می‌شنود: هفتاد نمایشگاه کتاب!

«بیروتی که می‌خواند، نمی‌میرد»

نخست‌وزیر لبنان در پایان سخنانش تصویری از بیروتی ترسیم کرد که با وجود جنگ، همچنان به خواندن و نوشتن پایبند است.

سلام گفت: این شهر ممکن است خسته شود، خون بدهد و اندوه قلبش را سنگین کند. اما تسلیم نمی‌شود، حافظه‌اش را از دست نمی‌دهد و از رسالتش دست نمی‌کشد... بیروتی که می‌خواند، نمی‌میرد. بیروتی که می‌نویسد، شکست نمی‌خورد و بیروتی که درهایش را به روی کتاب می‌گشاید، همچنان ــ همان‌گونه که همیشه بوده است ــ شهر زندگی، پایتخت کلمه آزاد و چراغی خاموش‌نشدنی برای جهان عرب باقی خواهد ماند.

این نمایشگاه که نخستین دوره آن در سال ۱۹۵۶ میلادی برگزار شد تا ۱۸ اکتبر ادامه خواهد داشت.

نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی بیروت همچنین برنامه‌ای روزانه برای کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ سال تدارک دیده است که شامل نمایش عروسکی، قصه‌گویی، اجرای تئاتر، مسابقه فرهنگی و بازی‌های آموزشی با محوریت زبان عربی می‌شود.

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