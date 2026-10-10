به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) - ابنا - از مشهد مقدس؛ جمعی از مدیران و اساتید مجموعه دارالعلم رضوی از خراسان، با حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی در قم دیدار و گزارش از اقدامات در دست انجام به ایشان ارائه کردند.

مدیران مدرسه تابستانی دارالعلم وابسته به آستان قدس رضوی و حوزه علمیه خراسان، با حضور در موسسه حضرت امام صادق علیه السلام در قم، به محضر مرجع عالیقدر آیت‌الله العظمی سبحانی رسیده و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این رویداد علمی، از رهنمودهای معظم‌له بهره‌مند شدند.

در این ملاقات، چند نسخه از کتاب «نظریة الإمامة، بین التنصیب و الإنتخاب» که تقریر دروس اخیر حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی در دوره تابستانی ۱۴۰۵ دارالعلم بود به رسم قدرشناسی به این فقیه فرزانه اهداء گردید، این کتاب توسط انتشارات به نشر آستان قدس رضوی منتشر شده است.

همچنین گزارشی از روند برگزاری دوره‌ها و مدارس تخصصی کلام، فقه و علوم عقلی از مجموعه مدارس تابستانی دارالعلم در این دیدار ارائه شد. معظم‌له با تأکید بر اهتمام به تعمیق تراث اصیل کلامی و متون کهن شیعه در کنار توجه به نیازها و افق‌های معاصر، بر تقویت توان استدلالی طلاب، روش‌مندی در مواجهه با چالش‌ها و شبهات فکری، و صیانت از اخلاق علمی و حریم نقد متقن در فضای حوزوی تآکید کردند.

در این رابطه حجت‌الاسلام گریوانی مدیر بخش علوم عقلی دارالعلم درباره مباحث دیدار با حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی گفت: متن‌خوانی توصیه جدی حضرت استاد به طلاب و اساتید دارالعلم بود. ایشان از میان متون، از کتابهای کشف المراد و شوارق الالهام نام بردند. همچنین خاطرنشان کردند در طرح مباحث جدید احتیاط داشته باشید و حداقل برای نخبگانی که علوم اسلامی را به خوبی فراگرفته و سپری کرده‌اند مطرح کنید.

شایان ذکر است حضرت آیت‌الله العظمی سبحانی از مراجع معظم تقلید علاوه بر فقاهت و مرجعیت از استوانه‌های دانش کلام اسلامی و علوم عقلی در حوزه‌های علمیه شیعه به شمار می‌آیند که سالها است با سفر به مشهد مقدس در فصل تابستان، رونق بخش حوزه علمیه خراسان هستند. مدرسه عالی نواب مشهد در سالهای گذشته و مدرسه تابستانی دارالعلم در تابستان سال جاری شاهد برگزاری دروس تابستانی این فقیه و متکلم عالیقدر در جوار امام رضا(ع) بوده است که بخشی از آنها تاکنون به چاپ رسیده است.