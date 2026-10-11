به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان اعلام کرد که شمار کشته‌های حمله دیروز شنبه به فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر «ریاض» پایتخت عربستان به ۱۲ نفر افزایش یافته و ۳۰۹ نفر نیز زخمی شده‌اند. به گفته این سازمان، شماری از مجروحان در وضعیت وخیم قرار دارند و خسارت‌های مادی این حمله همچنان در حال ارزیابی است.

این سازمان امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد چهار نفر از کشته‌شدگان شهروندان عربستانی بوده‌اند و سایر قربانیان از اتباع بنگلادش، آمریکا، مصر، اردن، سوریه، فلسطین و سودان هستند.

گزارش از اصابت پرتابه در اطراف فرودگاه دمام

«ترکی المالکی» سخنگوی ائتلاف سعودی از سقوط یک پرتابه در اطراف فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر «دمام» عربستان خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

این فرودگاه در منطقه شرقی عربستان قرار دارد و پس از حملات به فرودگاه ریاض به یکی از جایگزین‌های مهم این فرودگاه، تبدیل شده است.

سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان پیش‌تر اعلام کرده بود که فرودگاه بین‌المللی ملک خالد روز شنبه هدف حمله قرار گرفته و فعالیت‌های عملیاتی آن به‌طور موقت متوقف شده است. سفارتخانه‌های کانادا، آلمان، اسپانیا، آمریکا و بریتانیا نیز از شهروندان خود خواسته بودند از این فرودگاه فاصله بگیرند.

یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه گفت موشکی که یمنی‌ها شلیک کرده‌اند به فرودگاه ریاض اصابت کرده است. یک منبع پزشکی نیز از زخمی‌شدن ده‌ها نفر خبر داد و اعلام کرد پنج نفر از مجروحان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند. با این حال، نیروهای مسلح یمن تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته‌اند.

توقف موقت فعالیت فرودگاه و لغو پروازها

سازمان هوانوردی عربستان اعلام کرد حمله عصر شنبه و در شرایطی رخ داده که حملات علیه تأسیسات هوانوردی غیرنظامی این کشور ادامه دارد.

بر اساس این بیانیه، فعالیت‌های عملیاتی فرودگاه ریاض تا تکمیل ارزیابی خسارت‌ها و اطمینان از ایمنی تأسیسات، با هماهنگی نهادهای ذی‌ربط به‌طور موقت تعلیق شده است.

در پی این حادثه، برخی شرکت‌های هواپیمایی پروازهای ورودی و خروجی ریاض را لغو کردند و از مسافران خواستند پیش از عزیمت به فرودگاه، وضعیت پرواز خود را بررسی کنند.

ترامپ: احتمال پیوستن آمریکا به حملات عربستان علیه حوثی‌ها

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به هدف قرار گرفتن فرودگاه ریاض گفت که واشنگتن ممکن است پس از حملات اخیر به حملات نظامی عربستان علیه یمن بپیوندد. وی با این حال، تأکید کرد که هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است.

در روزهای گذشته، گزارش‌هایی در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده بود که بر اساس آن‌ها، واشنگتن درخواست‌های عربستان برای مشارکت مستقیم در حملات علیه یمن را رد کرده، اما اطلاعات و داده‌های مربوط به اهداف نظامی را برای پشتیبانی از عملیات نظامی عربستان در اختیار این کشور قرار داده بود.

اظهارات تازه ترامپ احتمال تغییر این رویکرد را مطرح می‌کند، هرچند او تصریح کرده است که تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است.

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