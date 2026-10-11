ترور یک مقام ارشد پاکستانی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ وزارت کشور پاکستان از ترور «شمشاد اختر» (شمشاد خان محسود) مدیرکل کمیسیون انتخابات این کشور درپی حمله تروریستی در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان خبر داد.

طبق گزارش‌ها او در حمله افراد مسلح ناشناس در منطقه تانک، واقع در ایالت خیبرپختونخوا و نزدیک وزیرستان جنوبی، هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی، شمشاد خان محسود روز گذشته، هنگام عبور از جاده‌ای در روستای گیرا بلوچ در منطقه تانک، هدف تیراندازی افراد مسلح ناشناس قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات، هنگام انتقال به بیمارستان جان باخت.

پلیس اعلام کرد مهاجمان که سوار بر موتورسیکلت بودند، به سوی این مقام کمیسیون انتخابات تیراندازی کردند و پس از حمله از محل گریختند. نیروهای امنیتی پس از این حادثه منطقه را محاصره کردند و عملیات جست‌وجو برای شناسایی و بازداشت مهاجمان را آغاز کردند.

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