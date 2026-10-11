انهدام سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام با مین دریایی + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روز گذشته یک فروند سوپرنفتکش متخلف حامل نفت خام، که قصد خروج از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشت، به دلیل برخورد با مین دریایی از مسیر پر خطر اعلام شده، دچار انفجار پر شدت گردید.

طبق اعلام روابط عمومی سپاه، ️این سوپر نفتکش که سامانه های ناوبری و موقعیت یاب خود را خاموش کرده بود، بعد از برخورد با مین دریایی در یک آتش عظیم در حال سوختن است؛ به گونه‌ای که برای مردم ساحل نشین نیز آتش آن به وضوح قابل مشاهده است.

️نیروی دریایی سپاه اعلام می‌کند: آتش سوزی مهیب عاقبت هر نفتکش متخلفی است که بخواهد امنیت و قوانین تنگه هرمز را نادیده بگیرد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

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