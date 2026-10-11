به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ شهرک‌نشینان صهیونیست با حمله به کشاورزان فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری که در حال برداشت‌ محصول درختان زیتون خود بودند، هفت فلسطینی را ربودند و حداقل چهار نفر از آنها را زخمی کردند.

این حملات در بحبوحه تشدید خشونت علیه کشاورزان فلسطینی و تلاش برای جلوگیری از دسترسی آنها به زمین‌هایشان در طول فصل برداشت زیتون انجام شد.

بر اساس این گزارش، شهرک‌نشینان صهیونیست در روز شنبه در یکسری حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی، هفت فلسطینی را ربودند و چهار نفر دیگر را زخمی کردند.

این اقدامات خطرناک، بخشی از الگوی گسترده‌تر حملات شهرک‌نشینان صهیونیست به کشاورزان فلسطینی در طول فصل برداشت زیتون است.

رادیوی صوت فلسطین (صدای فلسطین) گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست بدون اینکه اطلاعات بیشتری در مورد سرنوشت آنها ارائه دهند، سه کشاورز فلسطینی را از زمین‌هایشان در نزدیکی شهرک نحالین در غرب بیت لحم، ربودند.

این رادیو از استان نابلس در شمال کرانه باختری گزارش داد که شهرک‌نشینان صهیونیست یک کشاورز فلسطینی را در حالی که در حال برداشت زیتون در شهرک بیت امرین در شمال غربی نابلس بود، ربودند و در مورد سرنوشت او ، اطلاعاتی ارائه نکردند.

در حمله دیگری در همان استان، شاهدان عینی به خبرگزاری آناتولی گفتند که سه کشاورز فلسطینی در حین برداشت زیتون در جنوب شهرک بیتا، بر اثر حمله شهرک‌نشینان صهیونیست زخمی و برای درمان به یک مرکز پزشکی محلی منتقل شدند.

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