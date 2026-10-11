افزایش آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران؛ »صدها مورد هنوز ثبت نشده است!«

افزایش آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ با ایران؛ ۲۱ کشته و ۸۶۵ زخمی

پنتاگون شمار تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ علیه ایران را به ۲۱ کشته و ۸۶۵ زخمی افزایش داد؛ آماری که در تازه‌ترین به‌روزرسانی سامانه رسمی تلفات وزارت جنگ آمریکا منتشر شده است.

بر اساس گزارش روزنامه «واشنگتن‌پست» در ۱۰ اکتبر، دو مورد مرگ که پیش‌تر در آمار رسمی ثبت نشده بود، به این فهرست اضافه شده است. این دو مورد شامل مرگ یک افسر گارد ملی ارتش آمریکا در کویت در ماه مارس و مرگ یک نظامی نیروی دریایی در ماه سپتامبر است که خودکشی اعلام شده است.

در همین حال، پایگاه تحقیقی «اینترسپت» پیش‌تر با اشاره به اختلاف‌ها و نارسایی‌های موجود در آمار رسمی پنتاگون، گزارش داده بود که شمار واقعی تلفات نیروهای آمریکایی ممکن است بیش از ارقام اعلام‌شده باشد.

اینترسپت پیش از این گزارش داده بود که صدها مورد از تلفات نظامیان آمریکایی در سوابق رسمی وزارت جنگ ثبت نشده است.

پنتاگون تاکنون توضیح جامعی درباره همه این اختلاف‌ها ارائه نکرده است.

..........................

پایان پیام