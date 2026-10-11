به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اصرار دونالد ترامپ بر دریافت جایزه صلح نوبل در حالی ادامه دارد که حملات نظامی آمریکا و تحریم دیوان کیفری بین‌المللی، سیاست‌های جنگ‌طلبانه دولت او را بیش از پیش در کانون انتقادها قرار داده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز تلاش ترامپ برای کسب این جایزه را در تناقض آشکار با اقدامات نظامی و مواضع جنجالی او توصیف کرده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، ترامپ روز جمعه عدم اعطای جایزه نوبل به خود را «لکه ننگی» بر پیشانی نروژ خواند و بار دیگر مدعی شد که به پایان دادن چندین جنگ کمک کرده است؛ ادعاهایی که با تداوم برخی از این درگیری‌ها روبه‌روست.

نظرسنجی واشنگتن‌پست و ایپسوس در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز نشان داد تنها ۲۲ درصد از آمریکایی‌ها ترامپ را شایسته دریافت این جایزه می‌دانند.

در همین حال، دولت ترامپ تحریم‌های گسترده‌ای علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است؛ اقدامی که در ادامه مخالفت واشنگتن با رسیدگی این نهاد به پرونده مقام‌های صهیونیست و صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام جنایات جنگی در غزه صورت گرفته است.

ناوی پیلای، برنده جایزه صلح نوبل و قاضی پیشین دیوان کیفری بین‌المللی، تحریم این نهاد به دلیل صدور احکام قضایی را «غیرقابل قبول و بی‌سابقه» دانسته است. همچنین هشت کشور از جمله انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن با این تحریم‌ها مخالفت کرده و درباره پیامدهای آن برای استقلال و فعالیت دیوان هشدار داده‌اند.

حملات نظامی آمریکا، از جمله جنگ علیه ایران، و تهدیدهای ترامپ درباره گرینلند نیز بر انتقادها از سیاست‌های دولت او افزوده است؛ اقداماتی که در کنار فشار بر نهادهای قضایی بین‌المللی، ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا درباره تلاش برای برقراری صلح را با پرسش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

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