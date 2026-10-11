  ۴۱ کشته در حمله پهپادی به مرکز آوارگان در سودان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شمار کشته‌شدگان حمله پهپادی به مرکز اسکان آوارگان ابوشندی در منطقه ود الماحی، واقع در ایالت نیل آبی، به ۴۱ نفر رسیده است.

گروه «وکلای وضعیت اضطراری» نیروهای پشتیبانی سریع را مسئول این حمله دانست.

سودان از آوریل ۲۰۲۳ شاهد جنگ میان ارتش این کشور و نیروهای پشتیبانی سریع است. این درگیری‌ها تاکنون دست‌کم حدود ۵۹ هزار کشته بر جای گذاشته و نزدیک به ۱۳ میلیون نفر را آواره کرده است.

بخش‌های گسترده‌ای از کشور نیز با خطر قحطی روبه‌رو شده‌اند و بیش از ۳۰ میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

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