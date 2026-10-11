به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد علی الحوثی، عضو شورای سیاسی عالی یمن، در تازه‌ترین اظهارات خود، پیروزی‌های نیروهای مسلح یمن را تبریک گفت و به عربستان سعودی هشدار داد که ادامه جنایت‌ها علیه ملت یمن، تنها به پاسخ کوبنده و قاطع‌تر منجر خواهد شد.

وی در پیامی در حساب رسمی خود نوشت: «به قهرمانان نیروهای مسلح و امنیتی به خاطر این پیروزی‌های بزرگ که به دست آنها محقق شد، تبریک می‌گوییم؛ پیروزی‌هایی که نشان‌دهنده ایمان قوی و پیوند آنها با خدا و توکل بر اوست.»

محمد علی الحوثی افزود: «بار دیگر به کشورهای متجاوز تأکید می‌کنیم که تمام جنایت‌هایی که علیه ما انجام می‌شود، هرگز راهی به پیروزی نخواهد بود؛ بلکه به اذن خداوند، راهی به شکست ننگین آنها خواهد بود.»

وی تأکید کرد: «اگر جنایت‌هایی که علیه ما مرتکب می‌شوند می‌توانست برای متجاوزان پیروزی به ارمغان بیاورد، قطعاً با جنایت‌های ۱۲ سال گذشته به آن دست یافته بودند.»

عضو شورای سیاسی عالی یمن با خطاب قرار دادن متجاوزان گفت: «ادامه جنگ و محاصره، و بی‌اعتنایی به خون فرزندان و ملت ما، نشانه ارتکاب جنایت و نقض قانون و تجاوز به ناحق است.»

وی در پایان پیام خود تأکید کرد: «ما با توکل بر خدا، پیوند با او و تمسک به رهبری، ایمان داریم که پیروزی از آنِ ماست، هرچند تجاوز شما طولانی شود؛ چراکه با صبر و توکل، پیروزی برای فرزندان ملت ما به اذن خداوند محقق خواهد شد.»

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