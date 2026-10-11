به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مؤید العلی، تحلیلگر سیاسی عراقی اعلام کرد: حاکمیت عراق همچنان به دلیل ادامه دخالت‌های آمریکا در امور داخلی این کشور و تلاش برای کشاندن عراق به مشارکت در تحریم‌های آمریکایی علیه ایران، ناقص است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه»ابراز داشت: حاکمیت تنها با خروج نیروهای آمریکایی از عراق کامل نمی‌شود، بلکه تحقق آن نیازمند استقلال تصمیم عراق در سطوح سیاسی، اقتصادی و امنیتی و دور از دخالت‌های خارجی، به‌ویژه آمریکا، است.

العلی اضافه کرد: اگر مسئولان عراقی پس از خروج نظامیان آمریکایی نتوانند حاکمیت کشور را کامل کنند، این حاکمیت همچنان ناقص می‌ماند.

وی افزود: دلیل آن هم روشن است: آمریکا همچنان در پرونده‌های داخلی عراق در حوزه‌های مختلف دخالت می‌کند و دستور می‌دهد.

وی توضیح داد: تلاش آمریکا برای کشاندن عراق به جنگ اقتصادی و تحریم‌هایی که علیه ایران وضع کرده است، دخالت آشکار در امور داخلی عراق محسوب می‌شود و با مفهوم روابط بین‌الملل مبتنی بر توازن میان کشورها و تضمین عدم دخالت در امور داخلی آنها فاصله دارد.

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