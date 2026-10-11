پاکستان نباید در جنگ علیه یمن وارد شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سیداحمد اقبال رضوی، نایب‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در نشست خبری در دبیرخانه مرکزی این تشکل تأکید کرد: پاکستان نباید وارد جنگ علیه یمن شود و باید با حفظ بی‌طرفی، برای حل اختلاف‌ها از طریق میانجی‌گری و مذاکره تلاش کند.

وی با اشاره به قطعنامه سال ۲۰۱۵ پارلمان پاکستان گفت: این کشور در آن زمان سیاست عدم مشارکت نظامی در مناقشه یمن و تلاش برای حل آن از مسیر مذاکرات را در پیش گرفت؛ بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم جدید، باید پارلمان در جریان قرار گیرد و بحثی شفاف درباره این موضوع انجام شود.

رضوی با تأکید بر اینکه مردم یمن باید اختیار تعیین آینده و تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود را داشته باشند، خواستار پایان بمباران‌ها و محاصره این کشور شد.

وی همچنین گفت مردم یمن با وجود دشواری‌های شدید و محاصره، حمایت عملی خود از فلسطینیان مظلوم در غزه را ادامه داده‌اند و نباید فداکاری‌ها و مواضع آنان نادیده گرفته شود.

نایب ‌رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان افزود این کشور به‌جای پیوستن به جنگ یکی از طرف‌ها در مناقشه یمن و عربستان سعودی، باید برای برقراری صلح تلاش کند.

وی همچنین خواستار تحقیقات شفاف درباره حملات ادعایی علیه یمن و اتهام‌های مطرح‌شده درباره حمله به مکه مکرمه و مدینه منوره شد و تأکید کرد: نباید بدون شواهد مستحکم، اتهام‌ها را مبنای تحریک افکار عمومی و ایجاد شکاف میان ملت‌های مسلمان قرار داد.

رضوی با اشاره به مشکلات اقتصادی، سیاسی و امنیتی پاکستان هشدار داد که ورود به جبهه‌ای جدید می‌تواند مشکلات این کشور را افزایش دهد.

وی با یادآوری تنش‌ها با افغانستان و دیگر چالش‌های منطقه‌ای، گفت پاکستان باید از پیامدهای مشارکت در جنگ افغانستان در گذشته درس بگیرد و سیاستی را دنبال کند که منافع ملی، صلح منطقه‌ای و وحدت امت اسلامی را حفظ کند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

