الوفاق بحرین فاش کرد: بازداشت ۶۲ عالم شیعه و انتقال اطلاعات شهروندان به موساد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ حسین الدیهی، جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین، در نشست خبری معرفی گزارش «ماوراءالقیود» درباره بازداشت علمای شیعه، از بازداشت ۶۲ عالم دینی و ثبت بیش از ۸۲۰ مورد بازداشت از آغاز جنگ تا نیمه سپتامبر ۲۰۲۶ خبر داد و خواستار آزادی فوری روحانیون بازداشت‌شده و توقف محدودیت‌های فعالیت‌های دینی شد.

الدیهی در این نشست اعلام کرد که از میان علمای بازداشت‌شده، ۶۰ نفر در بحرین و دو نفر در امارات بازداشت شده‌اند. وی بازداشت‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بر فعالیت‌های مذهبی را در چارچوب فشار بر جامعه شیعه بحرین و تحولات مرتبط با جنگ علیه ایران مورد بررسی قرار داد.

جانشین دبیرکل الوفاق با اشاره به گزارش «ماوراءالقیود» گفت که اتهاماتی از جمله ارتباط با گروه‌های خارجی، تروریسم و پول‌شویی علیه برخی بازداشت‌شدگان مطرح شده است؛ در حالی که بخشی از مستندات پرونده‌ها شامل سخنرانی‌ها، خطبه‌های نماز جمعه و جماعت، کتاب‌ها و درس‌های دینی است.

وی بر ضرورت تفکیک باورها و فعالیت‌های مذهبی از جرایم کیفری و اثبات اتهامات بر اساس شواهد معتبر و ادله قانونی تأکید کرد.

الدیهی همچنین به مواردی از جمله محدودیت دسترسی متهمان به وکیل، ابهام در اعلام اتهامات، اخذ اظهارات تحت فشار و تهدید و محدود شدن امکان دفاع مؤثر اشاره کرد و خواستار بررسی مستقل روند بازداشت، بازجویی و محاکمه روحانیون شد.

در بخش دیگری از این نشست خبری، شیخ حسین الدیهی، جانشین دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین، از انتقال اطلاعات و داده‌های شهروندان بحرینی به رژیم صهیونیستی خبر داد و این موضوع را در چارچوب تحولات امنیتی منطقه و جنگ علیه ایران مطرح کرد. وی همچنین از اقدامات امنیتی منامه و فشارهای اعمال‌شده بر جامعه شیعه بحرین انتقاد کرد و نسبت به پیامدهای همکاری‌های امنیتی با رژیم صهیونیستی برای امنیت شهروندان بحرینی هشدار داد.

جانشین دبیرکل الوفاق همچنین از فشار بر مؤسسات وقفی شیعیان و محدودیت فعالیت روحانیون و فعالان دینی انتقاد کرد و خواستار توقف این محدودیت‌ها، آزادی فوری علمای بازداشت‌شده و بی‌اعتبار شدن اظهارات اخذشده تحت اجبار شد.

گزارش «ماوراءالقیود» با ابتکار جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین تهیه شده و چهار محور آمار بازداشت‌ها، ماهیت اتهامات، روند تحقیقات و رعایت حقوق دفاعی و شرایط نگهداری بازداشت‌شدگان را بررسی می‌کند.

الوفاق از سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها خواسته است این گزارش و موارد مطرح‌شده درباره وضعیت بازداشت‌شدگان را بررسی کنند.

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