ساخت جاده توسعه؛ همکاری ریلی عراق و ترکیه با تأمین مالی نفتی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاضل عباس، مدیر بخش پروژه‌های شرکت عمومی راه‌آهن عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد: پروژه جاده توسعه در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی طرح‌ قرار دارد.

وی افزود: این پروژه با هدف توسعه شبکه راه‌آهن عراق، اتصال استان‌ها و ارائه خدمات حمل مسافر و کالا طراحی شده است.

وی ابراز داشت: هدف اصلی پروژه، انتقال کالا از بندر فاو در جنوب عراق به ترکیه و از آنجا به اروپا و در جهت معکوس است تا نقش عراق به عنوان گذرگاه حمل‌ونقل و تجارت میان آسیا و اروپا تقویت شود.

عباس توضیح داد: در حال حاضر برای انعقاد توافق با ترکیه در حال رایزنی هستیم.

وی افزود: بر اساس این توافق، صندوقی برای تأمین مالی اجرای پروژه ایجاد می‌شود که شرکت‌های ترکیه‌ای در آن مشارکت خواهند کرد و هزینه‌ها در مقابل نفت پرداخت می‌شود. این اقدام در چارچوب تمهیدات پیشنهادی برای تأمین مالی پروژه در جریان است.

این مسئول عراقی اشاره کرد: پروژه جداگانه‌ای وجود دارد که مرحله نخست جاده توسعه را تشکیل می‌دهد و هدف این پروژه، توسعه خطوط راه‌آهن موجود از بغداد به بصره و ام‌قصر در جنوب و از بغداد به موصل در شمال، و اتصال شبکه به بندر فاو و مرز ترکیه از طریق منطقه فیش‌خابور است.

وی تأکید کرد: تأمین مالی این مرحله از طریق وام بانک جهانی انجام می‌شود و این اقدام در چارچوب طرح‌های نوسازی زیرساخت راه‌آهن و گسترش توان آن برای حمل کالا و مسافر صورت می‌گیرد.

در همین زمینه، عباس از ادامه کار برای بازگرداندن خط راه‌آهن بغداد – عکاشات به مدار بهره‌برداری خبر داد و گفت: بیشتر بخش‌های این خط و اکثر پل‌هایی که در حملات گروه تروریستی داعش تخریب شده بودند، بازسازی شده‌اند.

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