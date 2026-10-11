  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

ساخت جاده توسعه؛ همکاری ریلی عراق و ترکیه با تأمین مالی نفتی

۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۷
کد مطلب: 1876489
ساخت جاده توسعه؛ همکاری ریلی عراق و ترکیه با تأمین مالی نفتی

وزارت حمل‌ونقل عراق اعلام کرد که در حال انعقاد توافقی با ترکیه برای ایجاد صندوقی به منظور تأمین مالی اجرای پروژه «جاده توسعه» با مشارکت شرکت‌های ترکیه‌ای در مقابل نفت است و مرحله نخست این پروژه از طریق وام بانک جهانی تأمین مالی خواهد شد.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاضل عباس، مدیر بخش پروژه‌های شرکت عمومی راه‌آهن عراق، در گفت‌وگو با خبرگزاری رسمی عراق (واع) اعلام کرد: پروژه جاده توسعه در حال حاضر در مرحله آماده‌سازی طرح‌ قرار دارد.

وی افزود: این پروژه با هدف توسعه شبکه راه‌آهن عراق، اتصال استان‌ها و ارائه خدمات حمل مسافر و کالا طراحی شده است.

وی ابراز داشت: هدف اصلی پروژه، انتقال کالا از بندر فاو در جنوب عراق به ترکیه و از آنجا به اروپا و در جهت معکوس است تا نقش عراق به عنوان گذرگاه حمل‌ونقل و تجارت میان آسیا و اروپا تقویت شود.

عباس توضیح داد: در حال حاضر برای انعقاد توافق با ترکیه در حال رایزنی هستیم.

وی افزود: بر اساس این توافق، صندوقی برای تأمین مالی اجرای پروژه ایجاد می‌شود که شرکت‌های ترکیه‌ای در آن مشارکت خواهند کرد و هزینه‌ها در مقابل نفت پرداخت می‌شود. این اقدام در چارچوب  تمهیدات پیشنهادی برای تأمین مالی پروژه در جریان است.

این مسئول عراقی اشاره کرد: پروژه جداگانه‌ای وجود دارد که مرحله نخست جاده توسعه را تشکیل می‌دهد و هدف این پروژه، توسعه خطوط راه‌آهن موجود از بغداد به بصره و ام‌قصر در جنوب و از بغداد به موصل در شمال، و اتصال شبکه به بندر فاو و مرز ترکیه از طریق منطقه فیش‌خابور است.

وی تأکید کرد: تأمین مالی این مرحله از طریق وام بانک جهانی انجام می‌شود و این اقدام در چارچوب طرح‌های نوسازی زیرساخت راه‌آهن و گسترش توان آن برای حمل کالا و مسافر صورت می‌گیرد.

در همین زمینه، عباس از ادامه کار برای بازگرداندن خط راه‌آهن بغداد – عکاشات به مدار بهره‌برداری خبر داد و گفت: بیشتر بخش‌های این خط و اکثر پل‌هایی که در حملات گروه تروریستی داعش تخریب شده بودند، بازسازی شده‌اند.

.................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha