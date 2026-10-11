به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ طلعت الشرجبی، رئیس شبکه تعز برای حقوق و آزادی‌ها، حملات هوایی به مناطق غیرنظامی در استان تعز را محکوم کرد و گفت این حملات اقدامی انتقام‌جویانه علیه مردمی است که از پیوستن به بسیج نیروهای مورد حمایت عربستان سعودی و فراهم کردن پایگاه مردمی برای طرح‌های نظامی خودداری کرده‌اند.

الشرجبی در گفت‌وگو با شبکه المسیره تأکید کرد که بمباران‌ها تجمع‌ها و مغازه‌های تجاری کوچک را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن شماری از مردم انجامیده است؛ در حالی که این حملات هیچ هدف نظامی‌ای را محقق نکرده‌اند.

وی افزود: این تجاوزها به یک حادثه محدود نبوده و بازارها، جاده‌ها و مناطق روستایی را نیز دربر گرفته است. چند روز پیش نیز یک اتوبوس حامل اعضای یک خانواده غیرنظامی هدف قرار گرفته بود.

الشرجبی با تأکید بر مسئولیت نهادهای حقوقی در مستندسازی این نقض‌ها و تهیه پرونده‌های مربوط به آنها گفت خون قربانیان مشمول مرور زمان نخواهد شد و عاملان این جنایت‌ها باید پاسخ‌گو باشند.

وی ادامه داد: بر اساس آمار اولیه در این حملات سه نفر کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند که حال یکی از مجروحان وخیم بوده است.

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