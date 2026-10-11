از تبادل اطلاعات تا هدف قرار دادن غیرنظامیان؛ همکاری سعودی-اسرائیلی در جنگ یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی به قلم روبرت اینلاکیش، از افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی مخفیانه میان عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در جنگ علیه یمن پرده برداشته است. این همکاری در شرایطی شکل گرفته که نیروهای مسلح یمن در سواحل غربی پیشروی کرده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری «MintPress News»، عربستان و رژیم صهیونیستی در تلاش برای توقف حملات نیروهای مسلح یمن، روابط خود را از طریق یک کارزار مخفیانه مشترک با هدف نجات آنچه از هیمنه آنها در منطقه دریای سرخ باقی مانده، تقویت کرده‌اند. شکست‌های اخیر تل‌آویو و ریاض در پایگاه‌های نظامی کلیدی در سواحل غربی یمن، دو طرف را به سطح جدیدی از عادی‌سازی نرم رسانده است.

عربستان صدها حمله هوایی در یمن انجام داده که از آغاز کارزار تجدیدشده خود در ژوئیه گذشته، هزاران قربانی برجای گذاشته است. ریاض اکنون به‌طور گسترده بر حمایت اطلاعاتی اسرائیل برای اجرای دهها حمله روزانه در سراسر یمن، از جمله حمله به بازارهای تجاری و ساختمان‌های مسکونی، تکیه می‌کند.

مقامات اسرائیلی در ریاض اخیراً از تسهیل اولین پرواز تجاری تاریخ میان اسرائیل و عربستان استقبال کردند. این پرواز پس از فرود اضطراری یک هواپیمای فلای‌دبی در فرودگاه سعودی انجام شد و ریاض به مسافران اسرائیلی آن کمک کرد.

در سوی دیگر، عربستان جنگ خود علیه یمن را با بمباران باند فرودگاه بین‌المللی صنعا برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی تجدید کرد. این اقدام با هدف تحمیل محاصره هوایی طولانی‌مدت بر یمن انجام شد. این در حالی است که هواپیماهای اسرائیلی آزادانه از حریم هوایی عربستان استفاده می‌کنند.

از نتایج برجسته این همکاری، افزایش چشمگیر تلفات غیرنظامیان در حملات هوایی عربستان است. در یکی از این حملات، جنگنده‌های سعودی در استان تعز بازار تجاری را بمباران کردند که این حمله به کشته شدن دست‌کم هفت غیرنظامی و تخریب یک انبار مواد غذایی منجر شد.

رسانه‌های غربی در پوشش این جنایت، از عبارت «وزارت بهداشت تحت کنترل حوثی‌ها» استفاده کردند؛ همان شیوه‌ای که برای بی‌اعتبار کردن آمار وزارت بهداشت غزه به کار می‌برند. این در حالی است که در یمن، حزب سیاسی حاکم «انصارالله» نام دارد و «حوثی‌ها» تنها نام خانواده‌ای از شمال یمن است، نه یک گروه سیاسی.

حملات هایی عربستان همچنین اهداف غیرنظامی و ساختمان‌های مسکونی در منطقه بندر المخا را هدف قرار داد که به کشته شدن دست‌کم شش نفر منجر شد.

منافع مشترک عربستان و اسرائیل در یمن

عربستان و رژیم صهیونیستی در یمن منافع مشترکی دارند. هر دو به دنبال سرنگونی دولت مستقر در صنعا هستند، در حالی که تصرف سواحل باب‌المندب توسط نیروهای مسلح یمن، هر دو را تهدید می‌کند. محاصره یمن علیه اسرائیل که در اواخر ۲۰۲۳ آغاز شد، به ورشکستگی کامل بندر ایلات در جنوب اسرائیل منجر شد. این محاصره در حمایت از غزه بود و با اجرایی شدن آتش‌بس در ۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافت.

این وضعیت به یک کارزار تبلیغاتی مشترک سعودی-اسرائیلی منجر شده که تلاش می‌کند کنترل یمن بر سرزمین خود را به عنوان تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی و تجارت نشان دهد؛ ادعایی که مقامات یمنی صریحاً آن را رد کرده‌اند.

یکی از محورهای اصلی این تبلیغات، به کارگیری شخصیت‌های دینی برای ترویج فرقه‌گرایی است. عبدالعزیز آل‌ریس، عالم دینی سعودی که پیش‌تر مقاومت علیه اسرائیل را حرام اعلام کرده و مبارزه مسلحانه فلسطینی را محکوم کرده بود، اکنون از «مسلمانان سنی» می‌خواهد با «طعنه‌زنندگان به صحابه» بجنگند و برای شهادت به میدان نبرد علیه نیروهای مسلح یمن بشتابند.

مفتی عربستان، صالح بن فوزان الفوزان نیز بیانیه علنی نادری درباره جنگ یمن صادر کرده و در آن خواستار آمادگی برای فداکاری در جنگ علیه حوثی‌ها شده و آن را وظیفه دینی مسلمانان دانسته است.

یک روحانی پاکستانی مرتبط با عربستان نیز که به ستایش اسامه بن لادن شهرت دارد، انصارالله را «تروریست» خوانده و ادعا کرده است که آنها مسلمان نیستند.

در زمانی که عربستان و رژیم صهیونیستی برای حمله به اهداف در سراسر یمن همدست شده‌اند، یک کارزار تبلیغاتی هماهنگ تلاش می‌کند افکار عمومی منطقه را قانع کند که ریاض قربانی است.

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