تجربه افغانستان باید مانع ورود پاکستان به جنگ خاورمیانه شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس تحریک بیداری امت مصطفی(ص)، گفت: طوفان‌الاقصی جلوه‌ای از مقاومت ملت فلسطین برای بقا و دستیابی به حق تعیین سرنوشت است؛ ملتی که یک قرن است با ظلم و ستم روبه‌روست. این مقاومت اکنون به لبنان، یمن و ایران نیز گسترش یافته است.

وی افزود: این مبارزه، معیارهای دوگانه قدرت‌های جهانی و همچنین نقش امت اسلامی و حاکمان کشورهای مسلمان را آشکار کرده و ادعاهای حمایت از مظلومان را به آزمونی واقعی گذاشته است.

نقوی با اشاره به خروج آمریکا از افغانستان و عراق اظهار کرد: این عقب‌نشینی‌ها به معنای پایان مداخله واشنگتن در این مناطق نیست؛ بلکه آمریکا برای حفظ منافع خود، از طریق جانشینان محلی نفوذش را ادامه داده است.

وی گفت: آمریکا اکنون در خاورمیانه نیز با عقب‌نشینی مشابهی روبه‌رو شده است؛ جایی که محور مقاومت ضربه‌ای جدی به برتری نظامی این کشور و تصور شکست‌ناپذیری آن وارد کرده است.

به گفته نقوی، آمریکا اکنون می‌خواهد با انتقال بار جنگ مستقیم به متحدانش، مقابله با مقاومت را ادامه دهد و در این راه، نقش مهمی برای ائتلاف سعودی در نظر گرفته است.

وی هشدار داد: پاکستان پیش از تبدیل شدن به یکی از طرف‌های جنگ آمریکا در خاورمیانه، باید پیامدهای ویرانگر جنگ افغانستان را در نظر بگیرد؛ پیامدهایی که این کشور همچنان هزینه آن را به شکل تروریسم، ناامنی در خیبر پختونخوا و بلوچستان و گسترش نفرت مذهبی می‌پردازد.

نقوی تأکید کرد: رهبران پاکستان باید به‌جای تبدیل شدن به بخشی از طرح‌های آمریکا، منافع ملی کشور و مصالح گسترده‌تر امت اسلامی را در اولویت قرار دهند.



.......

پایان پیام/ ۲۱۸

