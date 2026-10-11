کارشناس عراقی: ۲۰ هزار نیروی جولانی برای جنگ با یمن به عربستان اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایط کنونی منطقه و جهان که از یک‌سو جنگ مکارانه آمریکا و ناتو علیه روسیه ادامه دارد و آمریکا برای نجات از باتلاق جنگ با ایران متوسل به هم‌پیمان قدیمی خود عربستان سعودی شده است تا در جنگ با یمن بتواند راهبردی برای نجات از شرایط خود در منطقه پیدا کند، تنها گزینه برای شکست محور سعودی، اسرائیلی، آمریکایی و غربی مقاومت قهرمانانه از یمن تا لبنان و عراق است.

در همین راستا «عباس الزیدی» کارشناس عراقی در یادداشتی در خصوص تحولات اخیر به‌ویژه در جبهه یمن نوشت:

آمریکا همانطور که اروپا را درگیر جنگ با روسیه کرد، آیا پس از مشارکت ائتلاف مکه در تجاوز به یمن، این موضوع بعداً در مورد ایران نیز صدق خواهد کرد؟

طرح‌ها و برنامه‌هایی که در طول زمان موفقیت‌آمیز بوده‌اند، چه در سطوح اقتصادی، سیاسی یا نظامی، و چه حتی در سطح عملیات تخصصی امنیتی و اطلاعاتی اغلب دوباره اجرا می‌شوند. اخیراً شاهد موارد زیادی از این دست بوده‌ایم که اوکراین و متحدانش از آنها علیه روسیه استفاده مجدد کردند و همزمان، بسیاری از طرح‌ها پس از وقایع طوفان الاقصی علیه محور مقاومت دوباره اجرا شدند.

دوم: اوکراین و ناتو

ماجرا از دعوت اوکراین برای پیوستن به ناتو آغاز شد که روسیه با آن مخالفت کرد. به تدریج اروپا درگیر این مناقشه شد و ظرف چند روز جنگی مستقیم و ویرانگر بین آنها درگرفت، در حالی که ایالات متحده نقش حیله گرانه ای به عنوان صلح طلب ایفا می کرد.

سوم: ائتلاف مکه و تجاوز یمن

واشنگتن در تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه ایران شکست خورد و تجاوزی را از کشورهای خلیج فارس آغاز کرد. سپس به متحد سعودی خود علامت داد تا اتحاد مکه را تشکیل دهد و متعاقباً تجاوز خود را علیه یمن از سر گرفت. هم ایالات متحده و هم اسرائیل در بحبوحه بحران جهانی انرژی و اقتصادی، عدم مشارکت خود را در این تجاوز اعلام کردند. با پیشنهادهای پترودلار خلیج فارس، فرانسه و بریتانیا به این تجاوز ملحق و مطمئناً ترکیه و پاکستان نیز به آنها پیوستند. بدون شک، آنچه اتفاق افتاد، مقدمه ای برای مشارکت آنها در تجاوز صهیونیستی-آمریکایی قابل پیش بینی علیه ایران بود.

چهارم: عدم مشارکت آشکار اسرائیل در تجاوز به یمن، و شاید در تجاوز پیش‌بینی‌شده علیه ایران، به همین دلیل است که عربستان سعودی از آمریکا خواست که به اسرائیل اجازه ندهد در جریان آزادسازی کویت، علیه رژیم صدام که آنها را با موشک هدف قرار داده بود، تلافی کند. اهداف و مقاصد این حمله کاملاً مشخص است.

پنجم: جولانی سرباز مطیع ترامپ، ۲۰ هزار سرباز را برای مشارکت در تجاوز به یمن به عربستان سعودی فرستاد و بعداً همین تعداد را به لبنان و در صورت لزوم به عراق نیز اعزام خواهد کرد.

ششم: فعال سازی سازمان‌های تروریستی و صدور آنها به عنوان نظام‌های حکومتی به کشورهای منطقه، مشابه آنچه در سوریه اتفاق افتاد، در اکثر کشورهای منطقه به عنوان جایگزینی برای رژیم‌های فعلی تکرار خواهد شد.

پیروزی محور قهرمانی مقاومت، این اتفاق زمانی رخ خواهد داد که ادغام اسرائیل و اجرای توافق‌نامه‌های ابراهیم و آمریکا شکست بخورد و از غرب آسیا فرار کند، هر جا که تروریسم حاکم و جایگزین اکثر رژیم‌ها شود ، ایالات متحده دوباره ممکن است فرصت بازگشت به منطقه به عنوان ناجی، فاتح و رهایی‌بخش را پیدا کند.

............

پایان پیام