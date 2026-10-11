به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، تأکید کرد که این هشدارها باید جدی گرفته شوند و مسئولیت هرگونه رهگیری ناموفق بر عهده عربستان سعودی است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تأکید کرد که این نیروها به تثبیت معادلات بازدارنده‌ای که اعلام کرده‌اند، ادامه می‌دهند.

این معادلات عبارتند از: «فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره، و تشدید در برابر تشدید» تا زمانی که اهداف خود را محقق کنند.

این هشدار در چارچوب تأکید نیروهای مسلح یمن بر استمرار موضع خود در قبال تحولات جاری صادر شده است.

سخنگوی این نیروها تأکید کرد که مرحله پیش رو نیز همچنان با مسیر تشدید تنش و اقدامات متقابل گره خورده است.

نیروهای مسلح یمن از همه طرف‌های مربوطه خواستند هشدارهای آنها را جدی بگیرند و نکات مطرح‌شده درباره استفاده از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان را در نظر بگیرند.

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