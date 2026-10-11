به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های پنج سازمان اطلاعاتی اروپایی اعلام کرده‌اند روسیه تلاش‌های خود برای هدف قرار دادن مدیران شرکت‌های نظامی-دفاعی را افزایش داده است. بر اساس این ادعاها، شرکت‌های دفاعی نیز در واکنش، تدابیر حفاظتی و امنیت شخصی مدیران ارشد خود را تقویت کرده‌اند.

بر اساس ادعای روزنامه فایننشال تایمز، تهدیدها تنها متوجه مدیران شرکت‌های بزرگ دفاعی نیست و مدیران شرکت‌های کوچک‌تر، به‌ویژه شرکت‌های تولیدکننده پهپاد و قطعات مورد استفاده در صنایع دفاعی، نیز در معرض خطر قرار دارند.

یکی از مقام‌های ارشد اطلاعاتی اروپا با اشاره به افزایش سطح تهدیدها گفت: «سطح تهدید در اروپا افزایش یافته است؛ هم علیه اموال و هم علیه افراد.»

به ادعای مقام‌های اطلاعاتی، کرملین در شرایطی که پیشروی‌های نظامی در جنگ اوکراین با بن‌بست مواجه شده و اقتصاد روسیه با مشکلاتی دست‌وپنجه نرم می‌کند، دستور گسترش عملیات خرابکارانه و اقدامات موسوم به «جنگ ترکیبی» در اروپا را صادر کرده است. هدف این اقدامات، تضعیف حمایت کشورهای اروپایی از کی‌یف عنوان شده است.

نهادهای اطلاعاتی اروپا همچنین هشدار داده‌اند که ترور اهداف غیرنظامی اروپایی، اقدامی که پیش‌تر حتی در میان دستگاه‌های جاسوسی روسیه نیز نوعی خط قرمز تلقی می‌شد، اکنون به یکی از مؤلفه‌های برجسته‌تر این عملیات تبدیل شده است.

ادعای فایننشال تایمز حاکی از آن است که دامنه تهدیدها در حال گسترش است و علاوه بر اهداف سنتی، افراد فعال در بخش‌های تولیدی و فناوری صنایع دفاعی نیز در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

افزایش این هشدارها در شرایطی صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی در پی ادامه جنگ اوکراین، حمایت نظامی و صنعتی خود از کی‌یف را حفظ کرده‌اند و شرکت‌های دفاعی نقش مهمی در تأمین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز اوکراین دارند. هدف قرار گرفتن مدیران و کارکنان این شرکت‌ها می‌تواند علاوه بر تهدید امنیت فردی آنان، نگرانی‌هایی درباره امنیت زیرساخت‌ها و تداوم فعالیت صنایع دفاعی اروپا ایجاد کند.

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