به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در محفل وداع با پیکر مطهر شهید عباس آقایی از شهدای نیروی انتظامی در حمله تروریستی اخیر در سیستان و بلوچستان، با اشاره به پیام مقام معظم رهبری درباره جایگاه ارزشمند نیروی انتظامی در استقرار امنیت پایدار و مقابله با اشرار و عوامل دشمنان، اظهار داشت: نیروی انتظامی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است و نقش مهمی در حفظ امنیت جامعه و مقابله با تهدیدهایی دارد که آرامش و ثبات کشور را هدف قرار می‌دهند.

نگهبانی برای امنیت جامعه، برتر از هزار شبانه‌روز عبادت

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم درباره فضیلت پاسداری و نگهبانی در راه خدا، بیان کرد: در این روایت، یک شب پاسداری و نگهبانی با نیت الهی، برتر از هزار شبانه‌روزی دانسته شده است که شب آن به شب‌زنده‌داری و روز آن به روزه‌داری سپری شود.

وی افزود: این بیان، نشان‌دهنده جایگاه والای پاسداران عرصه امنیت است؛ کسانی که با مجاهدت و فداکاری خود، زمینه آرامش و آسایش مردم را فراهم می‌کنند و از جامعه اسلامی در برابر تهدیدها و خطرات پاسداری می‌کنند.

مقاومت، جوهره بقا و زمینه‌ساز پیشرفت و اقتدار ملی است

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اهمیت مقاومت در حیات فردی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: مقاومت، جوهره بقا و زمینه‌ساز پیشرفت، تولید قدرت ملی و اقتدار بین‌المللی است. تمام پدیده‌های عالم برای ادامه حیات خود به مقاومت در برابر عوامل تهدیدکننده نیاز دارند.

وی با بیان اینکه طبیعت نیز بر اصل مقاومت استوار است، تصریح کرد: اگر درختی در برابر طوفان مقاومت نکند، ریشه‌کن می‌شود؛ اگر بنایی در برابر تکانه‌های زلزله مقاوم نباشد، فرو می‌ریزد و اگر بدن انسان در برابر ویروس‌ها مقاومت نکند، گرفتار بیماری می‌شود.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: جامعه نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر یک ملت در برابر تهاجم‌های نظامی و هجمه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین تهدیدهای عرصه علم و فناوری مقاومت نکند، به‌تدریج دچار فروپاشی می‌شود و تمدن آن از میان می‌رود و تنها نام و نشانی از آن در کتاب‌های تاریخی باقی می‌ماند.

استقامت بر مسیر الهی، عامل عبور از تهدیدها

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ» اظهار کرد: جامعه‌ای که بر مبنای ایمان به خدا حرکت می‌کند، باید در تمام عرصه‌های قانون‌گذاری، مدیریت و نظارت، اصول الهی و اسلامی را مبنا قرار دهد و در برابر تهاجم‌های دشمنان نیز استقامت داشته باشد.

آیت‌الله صفایی بوشهری افزود: ملت‌ها و جوامعی که مسیر الهی را انتخاب می‌کنند، با انواع تهاجم‌ها از جمله حملات نظامی، فتنه‌های سیاسی، هجمه‌های فرهنگی و اجتماعی، تلاش برای ایجاد تفرقه و تضعیف انسجام ملی، تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای علمی و فناورانه مواجه می‌شوند.

وی تأکید کرد: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، ایمان و استقامت در مسیر الهی، دو اصل اساسی برای حفظ جامعه و عبور از تهدیدهاست. جامعه اسلامی باید هم در مبانی دینی و نظام اداره کشور استوار باشد و هم در برابر دشمنی‌ها و فشارهای گوناگون مقاومت کند.

وی همچنین با اشاره به وعده الهی درباره برکات استقامت، خاطرنشان کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید که اگر مردم بر مسیر درست استقامت کنند، از برکات و گشایش‌های الهی بهره‌مند خواهند شد و زمینه آبادانی، پیشرفت و آسایش آنان فراهم می‌شود.

ایستادگی ملت ایران در برابر تهاجم‌های سخت و نرم

آیت‌الله صفایی بوشهری با اشاره به حملات نظامی و فشارهای مختلف علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی علاوه بر تهاجم نظامی، در عرصه‌های مختلف نیز فشارها و اقدامات متعددی را علیه کشور دنبال کرده‌اند؛ با این حال، ملت ایران با هدایت‌های مقام معظم رهبری در عرصه‌های مختلف مقاومت و دفاع، ایستادگی کرده است.

وی با بیان اینکه نیروهای مسلح کشور در برابر دشمنان ایستاده‌اند، افزود: در کنار تهدیدهای خارجی، توطئه‌ها و اقدامات داخلی با هدف برهم‌زدن امنیت و ایجاد ناامنی نیز ادامه دارد؛ اما نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و فراجا با حضور و مجاهدت خود در برابر این تهدیدها ایستادگی می‌کنند.

شهدای فراجا با فداکاری خود از امنیت مردم پاسداری می‌کنند

وی با تجلیل از مقام شهدای نیروی انتظامی، به‌ویژه شهیدی که مراسم به یاد و احترام او برگزار شده بود، تصریح کرد: نیروهای حافظ امنیت با تقدیم جان خود اجازه نمی‌دهند امنیت جامعه با چالش مواجه شود. آنان با فداکاری و ایثار، زمینه استمرار امنیت و آرامش مردم را فراهم می‌کنند.

آیت‌الله صفایی بوشهری با تأکید بر اینکه نیروهای حافظ امنیت برای پاسداری از کشور و مردم از جان خود می‌گذرند، اظهار کرد: این مجاهدت‌ها شایسته تقدیر و تشکر است و ملت ایران قدردان نیروهای مسلح، فراجا و نیروی انتظامی است؛ چراکه این نیروها با ایثار و فداکاری، امنیت مردم را حفظ می‌کنند.

وی در پایان با درود به نیروهای حافظ امنیت و قدردانی از خدمات آنان، بار دیگر بر جایگاه والای پاسداری از امنیت جامعه تأکید کرد و با یادآوری روایت پیامبر گرامی اسلام صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم درباره فضیلت نگهبانی در راه خدا، خاطرنشان کرد: پاسداری از امنیت جامعه و دفاع از آرامش مردم، عملی ارزشمند و دارای جایگاهی والا در آموزه‌های اسلامی است.

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