به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، امروز (یکشنبه) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، بدون آنکه به حملات عربستان سعودی به خاک یمن اشاره‌ای کند، حملات اخیر انصارالله یمن به فرودگاه ملک خالد ریاض را به شدت محکوم کرد.

وی در این پیام نوشت: «من حمله وحشیانه شبه‌نظامیان حوثی به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را به شدت محکوم می‌کنم. مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده‌های جان‌باختگان ابراز می‌داریم و برای بهبودی سریع و کامل مجروحان دعا می‌کنیم.»

پیش از این، محمد البخیتی، عضو ارشد انصارالله یمن، در گفت‌وگو با نیویورک تایمز مسئولیت حمله روز شنبه به ریاض را برعهده گرفت و اعلام کرد که این حمله در پاسخ به حملات عربستان، از جمله حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی در یمن، انجام شده است.

البخیتی گفت: این حمله با هدف رساندن این پیام به جهان انجام شد که فرودگاه‌ها، بندرها، سالن‌های برگزاری مراسم عروسی و عزاداری، بیمارستان‌ها و بازارهای یمن تأسیسات غیرنظامی هستند و نباید هدف حمله قرار گیرند یا به آن‌ها آسیب وارد شود.

با این حال، شریف بدون اشاره به تجاوز عربستان به خاک یمن ادامه داد: «حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست و تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می‌رود. چنین اقدامات خشونت‌آمیزی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل است، باید فوراً متوقف شود.»

وی در پایان با اعلام همبستگی اسلام‌آباد با ریاض گفت: «پاکستان همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را با پادشاهی عربستان سعودی، رهبری این کشور و مردم برادر آن اعلام می‌کند. در چارچوب توافقنامه مشترک دفاعی مکه و با تکیه بر پیوندهای دیرینه برادری میان دو کشور، بار دیگر بر تعهد راسخ خود به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان سعودی تأکید می‌کنیم.»

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