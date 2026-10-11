به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی، کارشناسان، کارکنان، کارمندان و مسافران هشدار دادند از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی استفاده نکنند؛ زیرا این مناطق در معرض هدف قرار گرفتن قرار دارند و به صحنه عملیات تبدیل شده‌اند. این هشدار شامل فرودگاه‌های مکه مکرمه و مدینه منوره نمی‌شود.

نیروهای مسلح یمن از همگان خواستند این هشدارها را جدی بگیرند و عربستان سعودی را مسئول هرگونه رهگیری ناموفق دانستند.

نیروهای مسلح یمن همچنین تأکید کردند که برای تثبیت معادلات اعلام‌شده، یعنی فرودگاه در برابر فرودگاه، محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش، تا تحقق اهداف خود به مسیرشان ادامه خواهند داد.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

