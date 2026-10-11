سکوت برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات فلسطین قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام سید محمد هادی موسوی، روحانی کشمیری، با اشاره به تحولات جاری جهان اسلام، وضعیت یمن، اختلافات میان جریان‌های اسلامی و رویکرد برخی کشورهای مسلمان در قبال بحران‌های منطقه‌ای را مورد بررسی قرار داد و خواستار تلاش جدی برای برقراری صلح، کاهش تنش‌ها و تقویت همبستگی میان مسلمانان شد.

وی با اشاره به اختلافات موجود در یمن اظهار داشت: کشورهای بزرگ اسلامی و شخصیت‌های تأثیرگذار جهان اسلام وظیفه داشتند با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم، برای اصلاح روابط میان طرف‌های درگیر و برقراری صلح و آشتی تلاش کنند.

وی با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای اسلامی افزود: رویکرد این کشورها، به‌جای کاهش اختلافات و فراهم‌کردن زمینه تفاهم، به تشدید تنش‌ها و عمیق‌ترشدن شکاف‌ها در منطقه منجر شده است.

این روحانی کشمیری در ادامه، با اشاره به کشتار غیرنظامیان و تداوم حملات در فلسطین، از سکوت و انفعال برخی کشورهای اسلامی در برابر جنایات علیه مردم فلسطین انتقاد کرد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از ملت فلسطین اظهار داشت: در شرایطی که مردم فلسطین با کشتار، خشونت و ویرانی گسترده مواجه هستند، برخی کشورهای اسلامی نتوانسته‌اند نقش مؤثر و شایسته‌ای در حمایت از این ملت مظلوم ایفا کنند.

حجت‌الاسلام سید محمد هادی موسوی همچنین با اشاره به واکنش برخی کشورهای اسلامی به اقدامات انصارالله یمن تصریح کرد: در حالی که مردم فلسطین با حملات گسترده مواجه‌اند، مواضع دفاعی یمن با واکنش‌های تند برخی کشورهای مسلمان روبه‌رو شده است.

وی تأکید کرد: حق دفاع در برابر حمله را نمی‌توان نادیده گرفت و تحولات منطقه باید با درنظرگرفتن زمینه‌ها، شرایط و ابعاد هر رویداد مورد بررسی قرار گیرد.

سخنران مراسم در بخش دیگری از سخنان خود، به انتقاد از عملکرد حکومت عربستان سعودی پرداخت و با تأکید بر اینکه حکومت سعودی را نمی‌توان نماینده اسلام و آموزه‌های اصیل اسلامی دانست، گفت: فساد در میان حاکمان این کشور آشکار است.

حجت‌الاسلام سید محمد هادی موسوی در پایان سخنان خود، مسلمانان را به پیروی از سیره و تعالیم پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) فراخواند و بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت همبستگی و پرهیز از اختلافات تأکید کرد.

وی همچنین از علمای مذاهب و مکاتب مختلف اسلامی خواست با احساس مسئولیت بیشتر، برای گسترش روابط برادرانه، تقویت همگرایی و کاهش اختلافات میان مسلمانان تلاش کنند.

این روحانی کشمیری خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی جهان اسلام، اتحاد و همدلی میان مسلمانان و همکاری مشترک برای حل اختلافات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به گفته وی، علمای دینی می‌توانند با تکیه بر آموزه‌های قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم(ص)، نقش مؤثری در کاهش تنش‌ها، تقویت وحدت اسلامی و مقابله با چالش‌های پیش‌روی امت اسلامی ایفا کنند.

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