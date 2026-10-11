برپایی محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، آقای سیدمهدی مدنی، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام وحی خواهد پرداخت و آقای مهدی ابراهیمی به عنوان قاری نوجوان در این محفل حضور خواهد داشت.

اجرای این مراسم بر عهده آقایان مهدی کلانترزاده و محمدرسول مهدوی خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیل‌پور به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد.

همچنین گروه سرود نسل ظهور در این محفل نورانی به اجرای سرود خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این محفل، یکشنبه ۱۹ مهرماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر اعلام شده است.

از عموم زائران و مجاوران و علاقه‌مندان به کلام وحی دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

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