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برپایی محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت

۱۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۱
کد مطلب: 1876598
برپایی محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت

محفل کرسی تلاوت فاطمی با تلاوت مجلسی سید محمد مدنی قاری بین‌المللی قرآن کریم، شرح آیات توسط حجت الاسلام والمسلمین علی خلیل پور، تلاوت مهدی ابراهیمی قاری نوجوان و اجرای گروه سرود در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مدیریت روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس از برگزاری محفل کرسی تلاوت فاطمی در شبستان امام خمینی(ره) خبر داد.

در این محفل نورانی، آقای سیدمهدی مدنی، قاری بین‌المللی، به تلاوت کلام وحی خواهد پرداخت و آقای مهدی ابراهیمی به عنوان قاری نوجوان در این محفل حضور خواهد داشت.

اجرای این مراسم بر عهده آقایان مهدی کلانترزاده و محمدرسول مهدوی خواهد بود و حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیل‌پور به شرح و تفسیر آیات قرآن کریم می‌پردازد.

همچنین گروه سرود نسل ظهور در این محفل نورانی به اجرای سرود خواهد پرداخت.

زمان برگزاری این محفل، یکشنبه ۱۹ مهرماه، بعد از نماز عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر اعلام شده است.

از عموم زائران و مجاوران و علاقه‌مندان به کلام وحی دعوت می‌شود در این محفل معنوی شرکت کنند.

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برپایی محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت

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