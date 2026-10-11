اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان جو بحرین برای پنجمین روز

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زندانیان سیاسی محبوس در ساختمان شماره ۲ زندان مرکزی جو بحرین، شامل بندهای ۳، ۴، ۵ و ۶، برای پنجمین روز پیاپی به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه می‌دهند.

گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از افتادن حدود ۲۵ زندانی بر اثر اعتصاب غذا منتشر شده است؛ این در حالی است که به گفته برخی منابع ، مدیریت زندان وضعیت سلامت زندانیان و مطالبات قانونی و مشروع آنان را نادیده گرفته است.

شمار اعتصاب‌کنندگان غذا نیز با پیوستن ۱۰ زندانی از بند شماره ۳، به ۵۷ نفر افزایش یافته است.

زندانیان اعتصاب‌کننده تأکید دارند که خواسته‌های انسانی و مشروع آنان باید هرچه سریع‌تر برآورده شود.

این مطالبات شامل برگزاری نماز جماعت، باز شدن درهای سلول‌ها، امکان ورود کتاب و دارو، افزایش مدت زمان حضور در فضای باز برای آفتاب گرفتن و برقراری تماس با خانواده‌هایشان است.

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