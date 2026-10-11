به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی جدید تأکید کرد ناامنی، فقر، آوارگی، چالش‌های زیست‌محیطی و محدودیت‌های شدید علیه زنان و دختران، پیامدهای ویرانگری برای کودکان افغانستان داشته است. این گزارش دوره اول ژانویه ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ را بررسی کرده است.

بر اساس این گزارش، اگرچه شمار موارد تأییدشده نقض فاحش حقوق کودکان با کاهش ۳۸ درصدی به چهار هزار و ۵۸۲ مورد رسیده، این کاهش به معنای بهبود کلی وضعیت کودکان در افغانستان نیست.

محرومیت از دسترسی بشردوستانه با دو هزار و ۲۴۱ مورد، شایع‌ترین تخلف ثبت‌شده بوده که نسبت به دوره قبل ۱۸۹ درصد افزایش داشته است. همچنین هزار و ۴۱۵ کودک، شامل ۴۴۶ کشته و ۹۶۹ زخمی، قربانی خشونت‌ها شده‌اند. حدود ۸۰ درصد تلفات کودکان ناشی از مهمات انفجاری بوده است.

گزارش می‌افزاید که جذب و استفاده از کودکان در گروه‌های مسلح با افزایش ۸۱ درصدی به ۵۵۷ مورد رسیده و تمامی موارد ثبت‌شده به طالبان نسبت داده شده است. همچنین ۳۳۸ حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و ۲۴ مورد خشونت جنسی علیه کودکان تأیید شده است.

وانسا فریزر، معاون دبیرکل سازمان ملل و نماینده ویژه دبیرکل در امور کودکان و درگیری‌های مسلحانه، خواستار حفاظت بیشتر از کودکان، افزایش کمک‌های مربوط به پاک‌سازی مین و مهمات منفجرنشده و دسترسی بدون مانع سازمان ملل به مراکز بازداشت شد.

وی همچنین محرومیت دختران از تحصیل پس از پایه ششم و محدودیت فعالیت زنان در نهادهای بشردوستانه را از عوامل آسیب‌زننده به کودکان دانست و خواستار لغو قوانین محدودکننده حقوق زنان و دختران، از جمله قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شد.

این گزارش تأکید می‌کند که جامعه جهانی باید حمایت‌های بشردوستانه، برنامه‌های حفاظت از کودکان و تأمین بودجه برای پاک‌سازی مین و کمک به قربانیان را افزایش دهد.

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