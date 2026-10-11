به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سعید روستاآزاد، معاون فرهنگی، تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه در نشست خبری ششمین جشنواره فیلم اشراق، ضمن خیرمقدم به اصحاب رسانه و فعالان عرصه هنر، از تلاش‌های خبرنگاران در پوشش رویدادهای سال‌های اخیر و حوادث و جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه قدردانی کرد و اظهار داشت: امروز نیز درگیر جنگ با استکبار، ظلم و زورگویی هستیم و اصحاب رسانه در این میدان نقش مهمی در روایتگری و تبیین حوادث دارند.

وی با اشاره به ایستادگی مردم، نیروهای مسلح و جریان‌های مختلف اجتماعی پای انقلاب و اسلام افزود: حماسه‌ای که رهبر شهید، نیروهای نظامی و مردم ایران و همه کسانی که پای پرچم انقلاب ایستاده‌اند، رقم زده‌اند، باید به درستی روایت شود و امیدواریم خداوند به برکت این ایستادگی‌ها، خیر، برکت، ظفر و پیروزی را نصیب ملت بزرگ ایران کند.

حمایت از فعالان حوزوی عرصه فیلم

معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره فیلم اشراق بیان کرد: نخستین دوره این جشنواره در سال ۱۳۹۱ برگزار شد و از آن زمان تاکنون، با وقفه‌ای که در دوران کرونا ایجاد شد، تقریباً هر دو سال یک‌بار شاهد برگزاری آن بوده‌ایم.

وی افزود: مأموریت نخست جشنواره فیلم اشراق، حمایت از طلاب و حوزویان فعال در حوزه فیلم و هنر است؛ از تولیدکنندگان و فیلمسازان گرفته تا فیلم‌نامه‌نویسان، منتقدان و فعالان عرصه‌های مرتبط با سینما.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد ادامه داد: در سال‌های بعد، حمایت و پشتیبانی از تولید و عرضه فیلم‌های دینی نیز به مأموریت‌های این جشنواره افزوده شد تا جشنواره بتواند علاوه بر حمایت از استعدادهای حوزوی، در تقویت جریان تولید آثار فاخر دینی نیز نقش‌آفرینی کند.

نخستین جشنواره پس از ادغام دو معاونت

وی ششمین جشنواره فیلم اشراق را نخستین جشنواره پس از ادغام معاونت فرهنگی و تبلیغی با معاونت فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسلامی دانست و گفت: با این ادغام، معاونت جدیدی با عنوان «معاونت فرهنگی تبلیغی و رسانه‌های نوین» شکل گرفته و این جشنواره نخستین رویداد در این ساختار جدید است.

معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: هدف اصلی این ادغام، ایجاد هم‌افزایی میان عرصه تبلیغ، هنر، رسانه و فضای مجازی بوده است و امیدواریم این هم‌افزایی در ششمین جشنواره فیلم اشراق نیز خود را به خوبی نشان دهد.

وی با قدردانی از حمایت‌های رئیس دفتر تبلیغات اسلامی از برگزاری این جشنواره گفت: مجموعه‌های فرهنگی و حوزوی در سال‌های اخیر از نظر منابع و بودجه با محدودیت‌های فراوانی مواجه بوده‌اند، اما با وجود این تنگناها، برگزاری جشنواره فیلم اشراق در دستور کار قرار گرفت و با همت و پیگیری مجموعه دست‌اندرکاران دنبال شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد از تلاش‌های مدیرکل فضای مجازی، هنر و رسانه و همچنین حجت‌الاسلام حنظه تاج‌الدینی، دبیر ششمین جشنواره فیلم اشراق، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم این جشنواره در دی‌ماه ۱۴۰۵ به بهترین شکل برگزار شود.

جشنواره اشراق محدود به افتتاحیه و اختتامیه نیست

وی با تأکید بر اینکه جشنواره فیلم اشراق صرفاً به برگزاری مراسم افتتاحیه و اختتامیه محدود نمی‌شود، اظهار کرد: با تلاش دبیر جشنواره و مدیرکل فضای مجازی، هنر و رسانه، از حدود یک ماه گذشته نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعددی در قم و شعب دفتر تبلیغات اسلامی، به‌ویژه در استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان، برگزار شده است.

معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم هدف از برگزاری این کارگاه‌ها را آموزش و توانمندسازی طلاب برای حضور مؤثرتر در عرصه هنر و رسانه عنوان کرد و گفت: در ایام جشنواره نیز نشست‌های علمی و محتوایی متعددی برگزار خواهد شد که از نظر ما اهمیت آنها کمتر از افتتاحیه و اختتامیه جشنواره نیست.

وی افزود: تلاش دبیرخانه این است که در ادامه مسیر نیز کارگاه‌های آموزشی مشابهی برگزار شود تا زمینه ارتقای توانمندی مبلغان، طلاب خواهر و برادر و فعالان حوزوی در عرصه هنر و رسانه بیش از پیش فراهم شود.

ضرورت روایت هنرمندانه حماسه‌های مردم

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد با اشاره به تحولات و حوادث یک سال اخیر کشور، بر ضرورت توجه جدی جشنواره به این رویدادها تأکید کرد و گفت: جشنواره فیلم اشراق باید راوی حماسه‌هایی باشد که در یک سال اخیر به دست آحاد مردم ایران رقم خورده است.

وی ادامه داد: زنان و مردان این مرز و بوم در دفاع از انقلاب و اسلام و در ایستادگی پای آرمان‌های خود حماسه آفریده‌اند و این حماسه‌ها باید در قالب آثار هنری و رسانه‌ای به خوبی روایت شوند.

معاون فرهنگی تبلیغی و رسانه های نوین دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم همچنین به نقش طلاب در رویدادهای اجتماعی و سیاسی اخیر اشاره کرد و گفت: باید راوی حماسه‌آفرینی طلاب خواهر و برادری باشیم که بیش از ۲۰۰ شب در سراسر کشور، پا به پای مردم و در بسیاری از موارد به عنوان مدیر و سامان‌دهنده تجمعات و برنامه‌ها در میدان حضور داشته‌اند.

وی تأکید کرد: همه این اتفاقات باید روایت شود، اما مهم‌تر از آن، باید خوب روایت شود و با زبان هنر و ذوق هنری در معرض دید مردم ایران و جهان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روستاآزاد خاطرنشان کرد: مردم ایران با هنرمندی و با ایستادگی پای آرمان‌های خود حماسه آفریده‌اند و انتظار ما از هنرمندان و طلاب هنرمند این است که با همان ذوق و توان هنری، روایت صادقانه‌ای از این حماسه‌ها ارائه کنند.

.

..........................

پایان پیام