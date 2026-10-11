حامد کرزی: برای توسعه افغانستان باید دختران تحصیل و رشد کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، امروز (یکشنبه ۱۹ مهر) در پیامی در ایکس به مناسبت روز جهانی دختر، توانمندسازی دختران را برای دستیابی این کشور به رشد و توسعه ضروری دانست و از جامعه انسانی خواست از توجه به آموزش و تقویت توانایی‌های دختران در کنار پسران غافل نشود.

کرزی در این پیام تأکید کرد که افغانستان برای پیشرفت باید بیش از گذشته بر توانمندسازی دختران تمرکز کند؛ هدفی که به گفته او، تنها با فراهم‌شدن فرصت‌های آموزشی در تمام مقاطع و امکان ادامه تحصیل تا سطوح عالی علمی محقق می‌شود.

وی ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر درهای مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران افغانستان گشوده شود تا آنان بتوانند با دانش، تخصص و مهارت خود به مردم و کشورشان خدمت کنند و در پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان همچنین با اشاره به پیشینه فرهنگی این کشور و احترام مردم به زنان و دختران، بر ضرورت به‌رسمیت‌شناختن جایگاه، موفقیت‌ها و توانمندی‌های آنان در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد.

پیش از این حامد کرزی بارها در مواضع و پیام‌های خود، خواستار بازگشایی مدارس به روی دختران بالاتر از پایه ششم و فراهم‌شدن امکان تحصیل زنان در دانشگاه‌ها شده است. او در سال‌های گذشته، آموزش دختران را از حقوق اساسی آنان و از ضرورت‌های پیشرفت و خودکفایی افغانستان دانسته و از مقام‌های طالبان خواسته است محدودیت‌های آموزشی علیه دختران را لغو کنند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱، آموزش دختران بالاتر از پایه ششم را در افغانستان متوقف کردند و در دسامبر ۲۰۲۲ نیز تحصیل زنان در دانشگاه‌ها را به حالت تعلیق درآوردند؛ محدودیت‌هایی که همچنان ادامه دارد.

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