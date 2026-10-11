حشد الشعبی: هیچ مقر یا مخفیگاه ثابتی برای داعش در حویجه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عیسی السبیل، فرمانده تیپ ۶۱ الحشد الشعبی عراق، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که منطقه حویجه امن است و شهروندان با نیروهای امنیتی همکاری می‌کنند.

به گزارش المیادین، وی افزود که نیروهای امنیتی به تعقیب عناصر داعش در حویجه ادامه می‌دهند، اما عوارض و ناهمواری‌های جغرافیایی منطقه، عملیات را دشوار کرده است.

السبیل با بیان اینکه هیچ مقر یا مخفیگاه ثابتی برای داعش در حویجه وجود ندارد، گفت که مساحت گسترده مزارع ذرت زرد به پوششی حفاظتی برای عناصر این گروه تبدیل شده است.

فرمانده تیپ ۶۱ الحشد الشعبی همچنین از همکاری گسترده میان پلیس فدرال عراق و یگان‌های الحشد الشعبی برای حفظ ثبات در مناطق استان کرکوک خبر داد.

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