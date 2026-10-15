دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش هفتم: دعاهای امام صادق(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص) و امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) ، امام سجاد(ع) و امام باقر(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد. در این نوشته، دعاهای امام صادق(ع) در موضوع گسترش رزق و ادای قرض بررسی می‌شود. در منابع مختلف، حدود ۲۵ دعا از ایشان روایت شده است که برخی از آن‌ها در این نوشته معرفی می‌شوند.

یکی از مشهورترین دعاهای طلب رزق که در ادعیه امام صادق(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) بیان شده است، این دعاست: «اَللّهُمَّ اَغْنِنی بِحَلالِکَ عَنْ حَرامِکَ، وَبَفَضْلِکَ عَمَّنْ سِواکَ، خدایا، با حلال خود، مرا از حرام بی‌نیاز کن و به فزون‌بخشی‌ات، مرا از غیر خود بی‌نیاز دار.»

در یکی از دعاهای طلب رزق که از امام صادق(ع) روایت شده، این‌گونه از خداوند درخواست می‌شود: «اَللّهُمَّ اِنْ کانَ رِزْقی فی السَّماءِ فَاَنْزِلْهُ، وَاِنْ کانَ فِی الاْرْضِ فَاَظْهِرْهُ، وَاِنْ کانَ بَعیدا فَقَرِّبْهُ، وَاِنْ کانَ قَریبا فَاَعْطِنیهِ، وَاِنْ کانَ قَدْ اَعْطَیْتَنیهِ، فَبارِکْ لی فیهِ، وَجَنِّبْنی عَلَیْهِ الْمَعاصی وَالرَّدی، خدایا، اگر روزی‌ام در آسمان است، آن را نازل کن و اگر در زمین است، آن را آشکار کن، اگر دور است، آن را نزدیک کن و اگر نزدیک است، آن را به من عطا کن و اگر آن را به من عطا کردی، برایم مبارکش گردان و از اینکه به‌وسیله آن به گناه افتم یا هلاک شوم، دورم بدار.»

دعای کوتاه دیگری که از امام صادق(ع) روایت شده است، پس از هر نماز واجب خوانده می‌شود: «اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَاقْضِ عَنّی دَیْنَ الدُّنْیا وَدَیْنَ الاْخِرَةِ، خدایا، بر محمد و آل محمد(ص) درود فرست و بدهی‌های دنیوی و اخروی مرا ادا کن.»

در میان دعاهای رزق و ادای قرض امام صادق(ع)، دعای بعد از نماز شب، دعای بعد از نماز صبح، دعا هنگام طلوع آفتاب، دعای بعد از نماز عشا و دعای بعد از هر نماز واجب دیده می‌شود. همچنین، دعایی هنگام بازکردن مغازه که همراه با خواندن نماز مستحبی است، یک دعا هنگام زیارت قبر رسول خدا(ص) در میان منبر و محراب و دعایی هنگام حضور در مسجد جامع کوفه نیز روایت شده است.

بررسی همه دعاهای گسترش رزق و ادای قرض که از امام صادق(ع) روایت شده‌اند، در این نوشته امکان‌پذیر نیست؛ اما علاقه‌مندان می‌توانند به صفحات ۲۸۹ تا ۳۰۴ کتاب «صحیفه باقریه و صادقیه»، تألیف آیت‌الله سید محمدباقر ابطحی و ترجمه‌شده به کوشش علیرضا برازش، مراجعه کنند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، برخی از ادعیه ائمه معصومین(ع) معرفی و بررسی می‌شوند.

سید علی اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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