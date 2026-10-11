خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «زینب از کودکی با من بود. من بیست سال از خواهرم کوچک‌ترم. او مرا از خودم بهتر می‌شناسد. می‌داند اگر اراده‌ام به انجام کاری باشد، هیچ‌چیز جلودارم نیست. اصلا نه مگر که پدر نام عباس را بر من نهاد برای چنین روزی. آن‌روز زینب ایستاده بود و حکمت این اسم را پرسیده بود و پدر اشارتی به امروز داده بود و خواهرم سکوت کرده بود. اکنون ظهر همان روز است...» قسمت سوم این مجموعه هشت قسمتی را بشنوید.