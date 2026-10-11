نیروهای مسلح برای مقابله با سناریوهای مختلف دشمن کامل دارند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تناقض‌گویی و جنگ روانی آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این طرف‌ها در محاسبات و اظهارات خود از پیروزی‌های مورد انتظار سخن می‌گویند، اما به اعتقاد من، در عمل می‌دانند که رسیدن به بسیاری از اهدافشان امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به تجربه‌های گذشته و تحولات عراق اظهار کرد: از سال ۱۳۸۲ و هم‌زمان با ورود نیروهای آمریکایی به عراق، تحولات و عملکرد نظامی آنها را بررسی می‌کردیم. در آن زمان نیز تبلیغات و فضاسازی زیادی انجام می‌شد، اما برخی فرماندهان عراقی که با آنها گفت‌وگو کردیم، معتقد بودند میان آنچه در تبلیغات مطرح می‌شود و آنچه در میدان اتفاق می‌افتد، تفاوت وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به درگیری‌های اخیر افزود: در جنگ‌های ۱۲روزه، جنگ رمضان و جنگ سوم طرف مقابل توان خود را تا حد زیادی به میدان آورد.در جریان درگیری‌های حدود ۳۹ تا ۴۰روزه، از ماه رمضان تا پایان فروردین سال جاری، کشورهای مختلف و نیروهای نظامی متعددی در حمایت از آمریکا مشارکت داشتند.

کوثری با اشاره به نقش ناتو در این تحولات گفت: طرف مقابل سرانجام به مشارکت ناتو در انجام حدود پنج هزار پرواز اذعان کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دامنه حمایت نظامی از آمریکا گسترده‌تر از آن چیزی بوده که در ابتدا مطرح می‌شد.

وی درباره گمانه‌زنی‌ها پیرامون نقش برخی کشورهای همسایه شمالی ایران نیز گفت: کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی کرد و در همین زمینه جلساتی با حضور سفیر ایران برگزار شد. اطلاعات مطرح‌شده حاکی از آن بود که رژیم صهیونیستی در برخی مناطق به دنبال جمع‌آوری اطلاعات بوده، اما پروازهای مورد اشاره از مسیرهای دیگری، از جمله اروپا، انجام می‌شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه آمریکا از حمایت کشورهای منطقه نیز برخوردار بوده است، افزود: بخش قابل توجهی از توان نظامی دشمن مقابل متوجه تهران بوده و حدود ۴۰ درصد از ظرفیت خود را برای این منطقه اختصاص داده بودند، اما ایستادگی نیروهای مسلح و حضور مردم از عوامل ناکامی محاسبات آنها بود.

کوثری در ادامه به تحولات مرتبط با تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به برخی اهداف، تلاش کرد دامنه درگیری را به مناطق و استان‌های ساحلی خلیج فارس گسترش دهد، اما در این زمینه نیز به نتیجه موردنظر نرسید.

وی با اشاره به تجربه حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق اظهار کرد: آمریکایی‌ها در مقاطعی بر این کشورها مسلط شدند و حتی در فرودگاه‌های عراق حضور داشتند، اما در ادامه با مقاومت نیروهای عراقی و افغان مواجه شدند.همین تجربه‌ها باعث شده است که دشمن در ورود نیروهای پیاده به درگیری با ایران با ملاحظات بیشتری روبه‌رو باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با یادآوری سخنی از امام خمینی(ره) در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی گفت: امام تأکید کرده بودند که ممکن است دشمن موشک شلیک کند و بمب بریزد، اما زمانی که نیروهایش وارد میدان شوند، مردم با آنها برخورد خواهند کرد.

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی اعضای کمیسیون امنیت ملی از استان‌های مختلف کشور گفت: پنجشنبه گذشته، گروه‌هایی از اعضای کمیسیون برای بررسی وضعیت به خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و مناطق شمال‌غرب کشور اعزام شدند. در جریان این بازدیدها، حضور مردم و آمادگی نیروهای مسلح مورد بررسی قرار گرفت.

کوثری با بیان اینکه مردم در تجمعات شبانه حضور دارند، افزود: آنچه در مناطق مختلف مشاهده شده، نشان‌دهنده آمادگی مردم و نیروهای مسلح است. این روحیه می‌تواند محاسبات دشمن را تحت تأثیر قرار دهد و در تصمیم‌گیری آن برای هرگونه اقدام نظامی احتمالی تردید ایجاد کند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نیروهای مسلح برای مقابله با سناریوهای مختلف، از جمله احتمال حمله مجدد و ورود نیروهای پیاده، آمادگی دارند و تحرکات نظامی در مناطق مختلف به‌صورت مستمر زیر نظر است.

وی با اشاره به رصد پروازها و تحرکات نظامی در اطراف ایران گفت: پروازهای تمرینی، جابه‌جایی هواپیماهای سوخت‌رسان و جنگی و تحرکات نظامی در کشورهای جنوب خلیج فارس و مناطق غربی کشور مورد توجه قرار دارد.

کوثری در بخش دیگری از سخنان خود، نوسان مواضع و اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره تحولات منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: بخشی از این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر بازار انرژی و ایجاد این تصور مطرح می‌شود که آمریکا به پیروزی دست یافته است.

وی همچنین با اشاره به نزدیک بودن انتخابات در آمریکا و رژیم صهیونیستی بیان کرد: مقام‌های این طرف‌ها به دنبال ارائه تصویری از دستاوردهای خود هستند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان با تأکید بر کنترل تنگه هرمز از سوی نیروهای ایرانی گفت: این موضوع صرفاً یک ادعا نیست و در میدان نیز قابل مشاهده است.

کوثری با اشاره به حجم صادرات نفت از تنگه هرمز پیش از درگیری‌ها اظهار کرد: پیش از جنگ، روزانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون بشکه نفت از این مسیر صادر می‌شد، اما اکنون حجم انتقال نفت از این مسیر به حدود سه‌ونیم میلیون بشکه رسیده است. این وضعیت نشانه‌ای از تغییر شرایط تردد و صادرات نفت در تنگه هرمز است و کنترل این آبراه در اختیار نیروهای ایرانی قرار دارد.

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