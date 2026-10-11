رئیس شورای علمای شیعه استان بلخ به پاکستان هشدار داد؛ با آتش بازی نکنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین‌علی بیانی، رئیس شورای علمای شیعه استان بلخ در شمال افغانستان، در سخنانی با انتقاد از حملات پاکستان، بر ضرورت دفاع از افغانستان، حفظ منافع ملی و تقویت همبستگی میان مردم تأکید کرد.

به گزارش رسانه‌های افغانستان، بیانی با هشدار به مقام‌های پاکستانی گفته است که این کشور نباید «با آتش بازی کند». او همچنین با اشاره به آنچه حملات و توطئه‌های پاکستان علیه افغانستان خوانده، بر آمادگی برای دفاع از کشور تأکید کرده است.

رئیس شورای علمای شیعه بلخ با تأکید بر اهمیت وحدت ملی، هشدار داده است که اختلافات مذهبی نباید به عاملی برای تضعیف همبستگی مردم افغانستان تبدیل شود. به گفته او، حفظ منافع ملی باید در اولویت قرار گیرد و مداخلات خارجی نباید زمینه‌ساز اختلاف و بی‌ثباتی در کشور شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که روابط افغانستان و پاکستان در سال‌های اخیر، به‌دلیل تنش‌های امنیتی، اختلافات مرزی و اتهام‌های متقابل درباره فعالیت گروه‌های مسلح، با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است.

مقام‌های پاکستانی بارها نگرانی خود را درباره فعالیت گروه‌های مسلح در خاک افغانستان مطرح کرده‌اند؛ در مقابل، مقام‌های طالبان نیز اسلام‌آباد را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده‌اند.

اختلافات دو کشور علاوه بر مسائل امنیتی، بر وضعیت گذرگاه‌های مرزی، تجارت و رفت‌وآمد مهاجران نیز تأثیر گذاشته است. در چنین شرایطی، تأکید چهره‌های مذهبی افغانستان بر حاکمیت ملی و پرهیز از اختلافات داخلی، در چارچوب نگرانی‌ها از تشدید تنش میان کابل و اسلام‌آباد مطرح می‌شود.

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