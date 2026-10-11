به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از المسیره، وزارت خارجه یمن در صنعا در بیانیه ای تاکید کرد: اصل «معامله به مثل» ماهیت پاسخ نظامی به نظام عربستان در این مرحله را مشخص می‌کند. ده‌ها شهید و صدها مجروح و نابودی زیرساخت‌ها باعث می‌شود که نیروهای مسلح یمن مسوولیت پاسخ‌دهی خود را برعهده بگیرند.

در این بیانیه آمده است که حکومت عربستان طی ۱۲ سال مطالبات یمن مبنی بر توقف محاصره و پایان حملات به فرودگاه صنعا را نادیده گرفت و این فرودگاه صدها بار بمباران شد و زیرساخت‌هایش ویران شد.

وزارت خارجه یمن افزود: هزینه برداشتن محاصره و پایان دادن به فعالیت‌های خصمانه برای عربستان کمتر از ماجراجویی‌های نظامی است و ماجراجویی های نظامی عربستان، آسیب های راهبردی به این کشور وارد خواهد کرد.

این وزارتخانه خاطرنشان کرد: شرکت های هواپیمایی که قصد پرواز به سوی فرودگاه های عربستان دارند را نصیحت می کنیم که با مرکز عملیات انسانی یمن هماهنگ باشند و هماهنگی با این مرکز به مثابه رفع مسوولیت اخلاقی و قانونی از سوی شرکت های هواپیمایی است.

در بخشی از این بیانیه به قطر هم اشاره شده و از رویکرد رسانه‌ای دوحه درباره تحولات یمن انتقاد شده و آمده است: از قطر می خواهیم که در موضع خود و مشارکت سیاسی و رسانه ای در هدف قرار دادن ملت یمن بازنگری کند.

وزارت خارجه یمن تاکید کرد: نادیده گرفتن تجاوزها از سوی سازمان ملل و فرستاده آن نشان دهنده فعالیت های مشکوک است که جنایت های عربستان را مشروع جلوه می دهند

این وزارتخانه هشدار داد: اگر عربستان به تجاوزها و دخالت های خود در یمن پایان ندهد، به لطف خداوند اتفاقات بزرگ تری در راه خواهد بود. کسانی که بیانیه های حساب شده(پولشان پرداخت شده است) صادر می کنند و محکوم می کنند باید عربستان را برای توقف تجاوزهایش تحت فشار قرار دهند. اگر دشمن سعودی تجاوزهای خود را متوقف نکند فهرست طولانی تر خواهد شد و فریادهای این دشمن، عنوان مرحله پیش رو خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: تبدیل کردن باب المندب به میدان نبرد نظامی توسط عربستان، نیت ها و انگیزه ها را برملا می کند و سکوت جامعه بین المللی در برابر نظامی کردن باب‌المندب توسط ریاض دوگانه بودن مواضع را آشکار می کند.

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