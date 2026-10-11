چرا موتورخانه روشن است ولی رادیاتورها سرد هستند؟ این یکی از مشکلات رایج سیستم گرمایش مرکزی ساختمان است که حتی با روشن بودن موتورخانه و کار کردن مشعل نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در چنین شرایطی، آب گرم به‌درستی در لوله‌ها و رادیاتورها گردش نمی‌کند یا دمای آن برای گرم کردن محیط کافی نیست. در نتیجه، شوفاژها سرد می‌مانند یا فقط بخشی از آن‌ها گرم می‌شود.

عوامل مختلفی مانند خرابی پمپ سیرکولاتور موتورخانه، هوا گرفتن رادیاتورها، بسته بودن شیرهای رفت و برگشت، گرفتگی لوله‌ها، کاهش فشار سیستم و تنظیم نبودن دمای دیگ می‌توانند باعث گرم نشدن شوفاژها شوند. تشخیص دقیق علت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا گاهی مشکل با هواگیری رادیاتور برطرف می‌شود، اما در موارد دیگر به بررسی تخصصی تجهیزات و تعمیر موتورخانه نیاز است.

در ادامه این مطلب، به‌طور کامل بررسی می‌کنیم که چرا با وجود روشن بودن موتورخانه، رادیاتورها گرم نمی‌شوند و برای رفع سرد بودن شوفاژها چه اقداماتی باید انجام داد. همچنین روش‌های عیب‌یابی سیستم گرمایش مرکزی را توضیح می‌دهیم تا بتوانید علت مشکل را بهتر شناسایی کرده و از خرابی‌های بیشتر و هزینه‌های اضافی جلوگیری کنید.

دلایل گرم نشدن رادیاتورها با وجود روشن بودن موتورخانه

برای گرم شدن رادیاتورها، آب گرم از موتورخانه وارد لوله‌ها می‌شود و به رادیاتورهای ساختمان می‌رسد. بعد از آن هم آب دوباره به موتورخانه برمی‌گردد تا گرم شود و این مسیر را تکرار کند. حال اگر در این مسیر مشکلی وجود داشته باشد، با وجود روشن بودن موتورخانه آب گرم به رادیاتورها نمی‌رسد و آن‌ها سرد می‌مانند.

به‌طور کلی مواردی که باعث بروز این مشکل می‌شوند را در زیر شرح می‌دهیم.

خرابی پمپ سیرکولاتور و نرسیدن آب گرم به رادیاتورها

پمپ سیرکولاتور وظیفه دارد آب گرم را از موتورخانه به رادیاتورهای ساختمان برساند و دوباره به موتورخانه برگرداند. بنابراین اگر این قطعه درست کار نکند، آب گرم نمی‌تواند در لوله‌ها جریان داشته باشد و رادیاتورها سرد می‌مانند یا فقط کمی گرم می‌شوند.

اگر تمام رادیاتورهای ساختمان همزمان سرد شده‌اند، احتمال دارد مشکل از همین‌جا باشد. البته برای مطمئن شدن از این موضوع، باید وضعیت پمپ و گردش آب هم بررسی شود. به همین دلیل بهتر است این کار را به تعمیرکار بسپارید تا در صورت نیاز، پمپ را تعمیر یا تعویض کند.

هوا گرفتن رادیاتور و اختلال در گردش آب

چرا موتورخانه روشن است اما رادیاتورها گرم نمی‌شوند؟ گاهی هوا داخل لوله‌ها یا رادیاتورها جمع می‌شود و اجازه نمی‌دهد که آب گرم به‌خوبی جریان داشته باشد. در این حالت، با اینکه موتورخانه روشن است، اما بعضی از رادیاتورها سرد می‌مانند.

یکی از نشانه‌های هوا گرفتن رادیاتورها این است که قسمت بالایی آن سرد و قسمت پایینی گرم باشد. گاهی هم هنگام کار کردن سیستم، صدای قل‌قل از داخل رادیاتور شنیده می‌شود. اگر با این موارد مواجه شدید، حتما باید شوفاژها را هواگیری کنید.

گرفتگی شیر و مسیر لوله‌کشی

گرفتگی لوله‌ها و شیرها هم می‌تواند باعث سرد ماندن رادیاتور شود. برای مثال، ممکن است به‌مرور زمان رسوب و آلودگی داخل لوله‌ها جمع شود و راه عبور آب را ببندد. در این حالت، آب گرم به رادیاتور نمی‌رسد. اگر فقط یکی از رادیاتورها سرد است اما بقیه گرم می‌شوند، به احتمال زیاد مشکل از شیر یا لوله‌های همان رادیاتورها است.

توجه داشته باشید که باز کردن شیرها و اتصالات بدون داشتن مهارت کافی ممکن است باعث نشتی آب شود؛ به همین دلیل حتما از تعمیرکار کمک بگیرید.

پایین بودن فشار آب در مدار گرمایش

یکی دیگر از پاسخ‌ها به این سوال که چرا موتورخانه روشن است اما رادیاتورها گرم نمی‌شوند، کم بودن فشار آب در سیستم گرمایش است. وقتی فشار آب مناسب نباشد، آب گرم نمی‌تواند به رادیاتورها برسد و همین موضوع منجر به این می‌شود که شوفاژها سرد بمانند.

اگر فشار آب سیستم مدام پایین می‌آید، نباید فقط به بالا بردن فشار اکتفا کنیم. در این شرایط، باید علت کم شدن فشار را پیدا کنیم؛ چون ممکن است در قسمتی از لوله‌ها یا اتصالات نشتی وجود داشته باشد.

رسوب گرفتن رادیاتورها و گرفتگی لوله‌ها

با گذشت زمان، زنگ‌زدگی و رسوبات داخل آب در لوله‌ها و رادیاتورها جمع می‌شوند و راه عبور آب را تنگ می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا آب گرم نتواند جریان خوبی داخل رادیاتور داشته باشد و در نتیجه شوفاژها سرد می‌مانند.

توجه کنید که اگر داخل رادیاتور رسوب جمع شده باشد، ممکن است بعضی قسمت‌های آن گرم و قسمت‌های دیگر سرد بمانند. در چنین شرایطی، باید رسوب‌زدایی تخصصی انجام دهیم و وضعیت لوله‌ها را هم بررسی کنیم.

خرابی ترموستات یا اختلال در تنظیمات موتورخانه

گاهی دلیل اینکه چرا موتورخانه روشن است اما رادیاتورها گرم نمی‌شوند، به خرابی قطعات مکانیکی مربوط نیست و مشکل از تنظیمات دمایی یا تجهیزات کنترلی موتورخانه است.

در موتورخانه، ترموستات و قطعات کنترلی وظیفه دارند دمای آب را تنظیم کنند و به مشعل و پمپ فرمان بدهند که چه زمانی کار کنند. بنابراین اگر ترموستات خراب باشد یا دما به‌درستی تنظیم نشده باشد، آب به‌اندازه کافی گرم نمی‌شود و رادیاتورها هم گرمای لازم را نخواهند داشت.

برای گرم شدن رادیاتورها چه کار کنیم؟

برای برطرف کردن مشکل گرم نشدن رادیاتورها، ابتدا باید علت اصلی آن را مشخص کنیم. در بالا تمام دلایلی که باعث بروز این اتفاق می‌شوند را توضیح دادیم که می‌توانید از آن برای تشخیص مشکل کمک بگیرید.

بعد از اینکه فهمیدید چرا موتورخانه روشن است اما رادیاتورها گرم نمی‌شوند، باید به سراغ تعمیرات بروید که در زیر انواع روش‌ها را توضیح داده‌ایم:

هواگیری صحیح رادیاتورها

اگر فقط قسمت بالایی رادیاتور سرد است، به احتمال زیاد هوا در آن جمع شده است. در این شرایط حتما باید هواگیری انجام شود تا مسیر گردش آب در کل رادیاتور باز شود.

برای هواگیری، باید شیر مخصوص آن را به‌آرامی باز کنید تا هوا خارج شود. این کار را تا جایی ادامه دهید که به جای هوا، آب بیرون بیاید. سپس شیر را خیلی سریع ببندید. هنگام انجام این کار کاملا مراقب باشید، چون آب داخل رادیاتور داغ است.

این کار را می‌توانید خودتان به‌راحتی انجام دهید؛ اما اگر رادیاتورهایتان مدام هوا می‌گیرند، باید از یک فرد متخصص بخواهید تا علت دقیق آن را بررسی کند.

بررسی وضعیت شیرها و فشار مدار گرمایش

ابتدا بررسی کنید که شیرهای رادیاتور باز باشند و جلوی ورود آب گرم را نگیرند. اگر رادیاتور شیر تنظیم دما دارد، درجه آن را هم بررسی کنید. گاهی شیر بیش از حد بسته است یا گیر کرده و به همین دلیل آب گرم نمی‌تواند وارد رادیاتور شود.

فشار آب در سیستم گرمایش هم باید بررسی شود؛ چون پایین بودن فشار باعث می‌شود تا رادیاتورها به اندازه کافی گرم نشوند. اگر فشار آب سیستم مرتب پایین می‌آید، ممکن است نشتی یا مشکل دیگری وجود داشته باشد که حتما باید توسط متخصص بررسی شود.

رسوب‌زدایی رادیاتورها و شست‌وشوی لوله‌ها

برای برطرف کردن رسوبات و آلودگی‌ها، ابتدا باید مشخص کنیم که گرفتگی دقیقا در کدام قسمت سیستم وجود دارد. اگر رسوبات داخل رادیاتور جمع شده باشند، باید آن‌ها را شست‌وشو دهیم. اگر هم لوله‌ها گرفته باشند، باید مسیر گردش آب را تمیز کنیم.

تنظیم دمای موتورخانه و بالانس رادیاتورها

اگر رادیاتور بعضی از واحدها گرم هستند، اما بعضی دیگر گرمای کافی ندارند، باید دمای آب موتورخانه و نحوه پخش شدن آب گرم در لوله‌ها بررسی شود. در این شرایط، تعمیرکار باید دمای آب را تنظیم کند و در صورت نیاز، رادیاتورها را بالانس نماید.

بالانس رادیاتورها یعنی تنظیم جریان آب گرم در رادیاتورهای مختلف، به‌طوری که آب به‌درستی بین آن‌ها تقسیم شود. برای مثال، اگر آب گرم بیشتر به رادیاتورهای نزدیک موتورخانه برسد و رادیاتورهای دورتر سرد بمانند، با بالانس کردن سیستم می‌توان جریان آب را متعادل کرد تا رادیاتورهای دورتر هم گرمای کافی داشته باشند.

سخن پایانی

در این مطلب به‌طور کامل توضیح دادیم که چرا موتورخانه روشن است اما رادیاتورها گرم نمی‌شوند. همانطور که دیدید، این اتفاق می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد و ما باید علت اصلی آن را تشخیص دهیم تا از تعمیرات غیرضروری جلوگیری شود. از آن‌جایی که این کارها تخصصی هستند، بهتر است از یک تعمیرکار حرفه‌ای موتورخانه و تاسیسات گرمایشی کمک بگیرید. چنین فردی با دانش و مهارت کافی، علت دقیق مشکل را تشخیص می‌دهد و سپس آن را به‌طور اصولی برطرف می‌کند.