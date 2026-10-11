به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، با تأکید بر اجرای طرح اسکان آوارگان اعلام کرد این طرح با هدف کاهش رنج آوارگان اجرا خواهد شد و تردیدافکنی آمریکا و دیگران مانع اجرای آن نمی‌شود.

به گزارش رسانه‌های لبنانی، فضل‌الله در مراسم بزرگداشت شهدای مقاومت اسلامی از شهر عیناتا در جنوب لبنان گفت: این طرح تعهدی است که شهید سید حسن نصرالله آغاز کرد و شهید سید هاشم صفی‌الدین جزئیات آن را پیگیری کرد و ما با وجود همه چالش‌ها و فشارها، آن را ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به مسئولیت دولت لبنان در جبران خسارت‌ها و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، تأکید کرد حزب‌الله پیگیری این موضوع را از دولت و نخست‌وزیر ادامه می‌دهد و این پرونده نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی قرار گیرد.

فضل‌الله با انتقاد از واکنش مقام‌های آمریکایی به طرح اسکان آوارگان گفت حزب‌الله به تردیدافکنی‌ها و شایعات اعتنایی ندارد و هدفش حمایت از مردم و کاهش رنج ناشی از آوارگی و از دست دادن خانه و دارایی‌های آنان است.

نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، آزادسازی جنوب، پایان دادن به اشغالگری، بازگشت ساکنان به روستاهایشان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را از اهداف اصلی این جریان دانست و گفت: حزب‌الله با راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک برای آزادسازی سرزمین مخالف نیست، اما دیپلماسی مبتنی بر امتیازدهی، تسلیم و چشم‌پوشی از حاکمیت لبنان را نمی‌پذیرد.

وی با بیان اینکه تاکنون راهکار سیاسی قابل قبولی برای آزادسازی جنوب ارائه نشده است، مقاومت را راه‌حل موجود دانست و مدعی شد تحولات منطقه‌ای و حمایت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به آزادسازی سرزمین‌های لبنان منجر شود.

فضل‌الله همچنین گفت ایران تأکید کرده است که لبنان را تنها نخواهد گذاشت و این کشور در هر توافق یا سازش منطقه‌ای جایگاه مهمی خواهد داشت. او افزود حزب‌الله و جنبش امل، با وجود آمادگی برای مقاومت در میدان، در عرصه سیاسی نیز برای بررسی هر گزینه‌ای که به آزادسازی سرزمین و بازسازی جنوب بدون خدشه به حاکمیت لبنان منجر شود، آمادگی دارند.



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