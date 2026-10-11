به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق مدارس شیعی پاکستان، با تأکید بر اینکه قرآن کریم راهنمای تعالی و کمال انسان است، گفت اگر مسلمانان امروز به آموزه‌های قرآن به‌معنای واقعی عمل می‌کردند، بدون تردید به قدرت برتر جهان تبدیل شده بودند و بر دنیا حکمرانی می‌کردند.

وی با اشاره به جایگاه قرآن کریم گفت این کتاب آسمانی درمانی کامل برای بیماری‌های روحی و جسمی انسان است و راه‌حل مسائل مختلف زندگی را در اختیار بشر قرار می‌دهد.

این عالم دینی با اشاره به سخنی از امام سجاد(ع) اظهار کرد: هنگامی که انسان تنهاست و کسی را برای همدمی و یاری ندارد، کلام خداوند بهترین مونس و تسلی‌بخش اوست.

آیت‌الله نجفی در ادامه با اشاره به تفاوت قرآن با دیگر کتاب‌های آسمانی گفت دسترسی همگان به تورات فراهم نبود و انجیل بیشتر بر موعظه و پند و اندرز تأکید داشت؛ اما قرآن کتابی است که برای هدایت همه‌جانبه انسان و رساندن او به مراتب عالی کمال نازل شده است.

وی درباره ارزش انسان و رفتارهای اجتماعی نیز اظهار کرد: کمال انسان در خوش‌رفتاری و سودرسانی به دیگران نهفته است و ارزش هر فرد به میزان فایده‌ای بستگی دارد که برای مردم دارد.

رئیس وفاق مدارس شیعی پاکستان تأکید کرد: اگر فرد نیازمندی به انسان مراجعه کرد، باید برای برآورده کردن نیاز او تلاش کرد؛ زیرا کمک اندک بهتر از محروم کردن کامل اوست و ارزش انسان با نیکی‌ها و احسان او سنجیده می‌شود.

آیت‌الله نجفی همچنین با انتقاد از وضعیت تغذیه و سبک زندگی امروز مدعی شد که تغذیه نامناسب و متأثر از الگوهای غربی، از عوامل اصلی افزایش بیماری‌هاست و میانگین طول عمر انسان را ۲۰ تا ۲۵ سال کاهش داده است.

وی با ابراز تأسف از اینکه انسان‌ها زندگی خود را به‌جای پیروی از قرآن، بر اساس خواسته‌های شخصی تنظیم کرده‌اند، گفت اگر مسلمانان تغذیه و سبک زندگی خود را با قرآن کریم و تعالیم اهل‌بیت(ع) هماهنگ کنند، می‌توانند از سلامت و توان جسمی بیشتری برخوردار باشند.



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