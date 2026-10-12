به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با توجه به تحولات اخیر منطقه، توان تهاجمی یمن استراتژی ایجاد هزینه را برای ریاض تغییر داده است و با معکوس کردن این معادله و هدف قرار دادن عمق استراتژیک ریاض، امنیت ملی عربستان را بازتعریف کرده است.

همچنین در سایه جنگ اقتصادی و فرسایش اعتبار امنیتی پایتخت‌های عربی، لغو پروازهای شرکت‌های هواپیمایی معتبر به ریاض، فراتر از یک مشکل لجستیکی، نشان‌دهنده یک شکست امنیتی در حفاظت عربستان از پایتخت است که تأثیر مهمی بر چشم اندازهای امنیتی و اقتصادی کشور گذاشته است.

در همین زمینه، زید الغرسی، رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن، در گفت‌وگو با ابنا اظهار داشت: یمن با تحمیل معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید تنش در برابر تشدید تنش»، موفق شده است هزینه‌ها و خسارات عربستان سعودی در تجاوز به یمن را افزایش دهد.

هر اقدام علیه یمن، با پاسخی دردناک‌تر مواجه خواهد شد

وی افزود: این راهبرد از طریق اعمال محاصره دریایی بر صادرات نفت عربستان سعودی و جلوگیری از صدور آن اجرایی شده است. همان‌طور که همگان می‌دانند، عربستان سعودی حدود ۷۰ درصد از بودجه خود را از درآمدهای نفتی تأمین می‌کند و این مسئله خسارات چشمگیری را به رژیم سعودی وارد کرده است.

الغرسی ادامه داد: علاوه بر این، هدف قرار دادن تأسیسات آرامکو، ایجاد اختلال در فعالیت این تأسیسات و توقف تولید نفت، هزینه‌های رژیم سعودی را افزایش داده است؛ زیرا هرگونه اقدام علیه یمن با پاسخی شدیدتر و قدرتمندتر مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: به‌عنوان نمونه، هنگامی که ائتلاف متجاوز اعلام کرد با مشارکت ۱۰۰ فروند هواپیما به باب‌المندب حمله خواهد کرد، یمن در همان روز با اعلام منطقه پرواز ممنوع در حریم هوایی عربستان سعودی پاسخ داد. این اقدام به لغو شمار زیادی از پروازهای بین‌المللی و تعلیق فعالیت صدها خط هوایی بین‌المللی منجر شد و خسارات بیشتری را به عربستان تحمیل کرد.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن خاطرنشان کرد: همچنین ادامه تعطیلی فرودگاه صنعا از سوی رژیم سعودی، با اقدام متقابل صنعا در ایجاد اختلال در فعالیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و چندین فرودگاه در مناطق جیزان و عسیر همراه شد؛ به‌گونه‌ای که این فرودگاه‌ها به‌طور مستمر هدف حملات قرار گرفتند.

وی تأکید کرد: بنابراین، هر اقدامی که رژیم سعودی انجام دهد، با پاسخی شدیدتر و دردناک‌تر از سوی یمن مواجه خواهد شد. با ادامه لجاجت رژیم سعودی و خودداری این رژیم از تحقق خواسته‌های مردم یمن مبنی بر پایان تجاوز، لغو محاصره و خروج اشغالگران، یمن اقدامات خود را بیش از پیش تشدید خواهد کرد و برای پیشروی در هیچ سطحی از نبرد محدودیتی نخواهد داشت.

الغرسی افزود: بانک اهداف صنعا همچنان گسترده و متنوع است، درحالی‌که ریاض هیچ شانسی برای پیروزی ندارد و در بن‌بستی واقعی گرفتار شده است. اگر عربستان به تشدید تنش روی آورد، یمن با قدرتی بیشتر مقابله‌به‌مثل خواهد کرد و ادامه این روند، هزینه‌های بسیار سنگینی برای ریاض به همراه خواهد داشت.

وی ادامه داد: هرچه جنگ طولانی‌تر شود، رژیم سعودی خسارات بیشتری متحمل خواهد شد و ممکن است شرایط به مرحله‌ای برسد که حتی توانایی پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشته باشد و ناچار به استقراض از خارج شود.

برتری تسلیحاتی ائتلاف نتوانسته است معادلات جنگ را تغییر دهد

این مقام یمنی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل ناتوانی برتری تسلیحاتی ائتلاف متجاوز در شکستن معادله جنگ فرسایشی و چگونگی مقابله توان دفاعی بومی یمن با تجهیزات پیشرفته پدافندی و حمایت‌های فناورانه غرب، گفت: این موضوع دلایل متعددی دارد، اما مهم‌ترین آن‌ها حمایت خداوند است؛ زیرا ما در مسیر حق قرار داریم و برای دفاع از سرزمین خود در برابر متجاوزان ظالم می‌جنگیم.

وی افزود: ما به خداوند توکل می‌کنیم و به وعده‌های او در قرآن کریم ایمان داریم. در مقابل، جبهه دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی و متحدان آن، با وجود برخورداری از زرادخانه‌های پیشرفته تسلیحاتی و منابع مالی هنگفت، ضعیف هستند. در حقیقت، نقشه شیطان همواره ضعیف بوده و آنان نیز واقعاً ضعیف هستند.

الغرسی ادامه داد: عامل دیگر، توانایی یمنی‌ها در ابتکار راهکارها و طراحی اقدامات متقابل در برابر تسلیحات پیشرفته دشمن است. نیروهای یمنی توانسته‌اند با ساده‌ترین ابزارهایی که هیچ‌کس تصور نمی‌کرد، بر برتری تسلیحاتی دشمن غلبه کنند.

وی در تشریح این موضوع اظهار داشت: برای نمونه، رزمندگان ارتش یمن توانسته‌اند تانک‌های پیشرفته آمریکایی آبرامز را که میلیون‌ها دلار ارزش دارند، با استفاده از فندکی به ارزش کمتر از یک‌چهارم دلار منهدم کنند. همچنین مبارزان یمنی با ابداع طرح‌ها و تاکتیک‌های نظامی، توانسته‌اند تسلیحات پیشرفته، زرادخانه گسترده و نیروهای دشمن را خنثی و نابود کنند.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن تصریح کرد: عامل مهم دیگر، اتکای ارتش یمن به راهبردی کم‌هزینه و پربازده از طریق طراحی، ساخت، توسعه و به‌کارگیری پهپادها به‌عنوان یکی از تسلیحات اصلی برای مقابله با تجاوز است.

وی افزود: یمن با توجه به هزینه پایین تولید پهپادها و تأثیر قابل‌توجه آن‌ها بر دشمن، این تسلیحات را حتی در سطح بین‌المللی به ابزاری بسیار مهم تبدیل کرده است. آمریکایی‌ها نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند که یمنی‌ها با پهپادها و موشک‌هایی به ارزش دو تا چهار میلیون دلار، پهپادهای ده میلیون دلاری را رهگیری می‌کنند.

الغرسی تأکید کرد: این تحول، کشورهای متجاوز را فرسوده کرده، تلفات آن‌ها را به میزان قابل‌توجهی افزایش داده و سامانه‌های دفاعی گران‌قیمت آن‌ها، از جمله پاتریوت، را در مقابله با پهپادهای ارزان‌قیمت یمنی با فرسایش مواجه کرده است.

کنترل باب‌المندب، تحولی راهبردی در معادلات نظامی است

این مقام یمنی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا حضور فیزیکی نیروهای مسلح یمن در باب‌المندب و هدف قرار دادن زیرساخت‌های هوایی پایتخت عربستان را باید نشانه تغییر راهبرد صنعا از دفاع محدود به مرزها به بازدارندگی تهاجمی دانست، اظهار داشت: ابتدا باید توجه داشت که یمن از گذشته کنترل آتش بر تنگه باب‌المندب را در اختیار داشته است؛ به‌گونه‌ای که حتی در زمان تسلط نیروهای اشغالگر سعودی بر این منطقه نیز توان آتش یمن به آنجا می‌رسید.

وی افزود: این موضوع در جریان عملیات طوفان الاقصی به‌طور کامل اثبات شد و صدها کشتی اسرائیلی، آمریکایی و انگلیسی در باب‌المندب غرق شدند؛ زیرا ارتش یمن به‌واسطه تسلیحات پیشرفته خود قادر بود از هر نقطه‌ای این تنگه را هدف قرار دهد.

الغرسی ادامه داد: بااین‌حال، طرفی که بیش از همه از اعمال حاکمیت یمن بر باب‌المندب و المخا و اخراج نیروهای ائتلاف به سرکردگی عربستان سعودی نگران بود، در درجه نخست رژیم صهیونیستی بود.

وی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی باب‌المندب را دروازه جنوبی خود می‌داند و به همین دلیل، نتانیاهو تلاش کرد با برگزاری نشستی در امارات و حضور مقامات اماراتی و سعودی، زمینه آشتی میان آن‌ها و بازپس‌گیری کنترل منطقه را فراهم کند؛ اما در این مسیر شکست خورد و ان‌شاءالله همچنان شکست خواهد خورد.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن تأکید کرد: کنترل باب‌المندب از سوی صنعا، اقدامی راهبردی و بسیار مهم است که پیامدهای گسترده‌ای برای ارتش متجاوز، روحیه نیروهای آن و روند کلی نبرد به همراه دارد. این تحول، تغییری کیفی و بسیار مهم در مسیر جنگ محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: افزون بر این، راهبرد تهاجمی یمن در اقدامات پیش‌دستانه ارتش این کشور، از جمله هدف قرار دادن مناطق مرکزی عربستان سعودی یا مراکز تجمع نیروهای دشمن پیش از آغاز پیشروی آن‌ها، آشکار شده است.

الغرسی افزود: این راهبرد بسیاری از طرح‌های نظامی دشمن را مختل و خنثی کرده و علاوه بر وارد آوردن شکست روحی به نیروهای آن، مانع از تحرکات نظامی آنان مانند گذشته شده است.

وی خاطرنشان کرد: تحولات اخیر همچنین بیانگر جهشی کیفی در عملکرد ارتش یمن است که خسارات سنگینی به دشمن وارد کرده و تمامی نقشه‌ها و توطئه‌های آن را مختل ساخته است.

این مقام یمنی تأکید کرد: رزمندگان ارتش یمن اکنون ابتکار عمل را در میدان نبرد در اختیار دارند و دشمن سعودی تا حد زیادی از مقابله با آنان ناتوان است و به لطف، حمایت و یاری خداوند، ضربات دردناکی را یکی پس از دیگری دریافت می‌کند.

حملات یمن، اعتماد سرمایه‌گذاران به امنیت عربستان را تضعیف کرده است

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر ناتوانی ریاض در تأمین امنیت فرودگاه‌های مهم این کشور بر اعتبار امنیت ملی عربستان نزد سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی در بلندمدت، اظهار داشت: رژیم سعودی برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاران از سراسر جهان، بر امنیت داخلی خود حساب باز کرده بود.

وی افزود: بااین‌حال، اقدامات نسنجیده، تشدید تنش و اصرار بر ادامه محاصره یمن، واکنش‌هایی را به دنبال داشت که از جمله آن‌ها می‌توان به حمله به فرودگاه‌ها و ممنوعیت تردد هوایی در حریم هوایی عربستان اشاره کرد.

الغرسی ادامه داد: این تحولات موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افت سرمایه‌گذاری در عربستان خواهد شد؛ زیرا این کشور دیگر مکانی امن تلقی نمی‌شود.

وی تصریح کرد: حملات یمنی‌ها به خاک عربستان، تصویری شکننده از رژیم سعودی و ناتوانی آن در دفاع از خود و تأمین امنیت فرودگاه‌هایش را در برابر افکار عمومی جهان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به نمایش گذاشته است.

این مقام یمنی خاطرنشان کرد: تصویری که رژیم سعودی طی دهه‌ها برای ایجاد آن تلاش کرده بود، با موشک‌ها و پهپادهای یمنی فرو ریخته است. در نتیجه، شاهد خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تعلیق برخی پروژه‌های بزرگی بوده‌ایم که بن‌سلمان پیش‌تر اعلام کرده بود.

وی تأکید کرد: صرف‌نظر از توجیهات دیگری که ممکن است برای این تحولات مطرح شود، دلیل واقعی آن، واکنش‌های یمن و هدف قرار گرفتن خاک عربستان است.

یمن در حال تغییر موازنه قدرت و ترسیم معادلات جدید منطقه است

الغرسی در بخش پایانی این گفت‌وگو و در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز پایان جنگ و نقش یمن در شکل‌دهی به نظم پساجنگ، اظهار داشت: یمن امروز نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در سطح منطقه و جهان در حال تغییر موازنه قدرت است.

وی افزود: یمن در حال ترسیم دوباره نقشه خاورمیانه جدید است؛ نه بر اساس خواسته‌های دشمن صهیونیستی، بلکه مطابق با خواسته‌های آزادگان امت اسلامی و محور جهاد و مقاومت.

رئیس دفتر رسانه‌ای دولت نجات ملی یمن تصریح کرد: یمن به قدرتی جهانی تبدیل شده است که بر موازنه قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تأثیر می‌گذارد. این کشور در کنار محور جهاد و مقاومت، سهم قابل‌توجهی در خنثی‌سازی پروژه خاورمیانه جدید و مقابله با سلطه آمریکا در منطقه دارد.

وی ادامه داد: یمن حتی در حال پایه‌گذاری منطقه‌ای عاری از حضور دشمنان آمریکایی و صهیونیستی است.

الغرسی در پایان تأکید کرد: در عرصه داخلی نیز یمن بدون تردید از قیمومیت آمریکایی ـ سعودی رهایی یافته و به کشوری مستقل، آزاد و عزتمند تبدیل شده است؛ کشوری که نماینده وجدان و امید ملت خود است.

وی خاطرنشان کرد: یمن اراده خود را بر متجاوزان تحمیل خواهد کرد و به اهدافش در زمینه آزادی، حاکمیت و استقلال دست خواهد یافت. دشمن سعودی باید این واقعیت را اکنون درک کند، نه زمانی که در آینده متحمل خسارات سنگین و تحمل‌ناپذیر شده باشد.

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