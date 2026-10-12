به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، در پیام ویدیویی خود به وبینار بین‌المللی «السید حسن نصرالله بعد الشهادة: الآثار والتداعیات/سید حسن نصرالله پس از شهادت؛ آثار و پیامدها» که به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید مقاومت، برگزار شد، به تشریح ابعاد عمیق شخصیتی، دستاوردها، الگوی حکمرانی و پیامدهای شهادت این رهبر بزرگ جبهه مقاومت پرداخت.

باطل بودن محاسبات دشمن و ضرورت تبیین مکتب سید مقاومت

وی با بیان اینکه «برخی گمان می‌کردند که بعد از شهادت سید هاشم صفی‌الدین و فرماندهان بزرگ حزب‌الله جریان مقاومت متوقف خواهد شد، تصریح کرد که امروزه آثار عمیق شهادت و برکات حرکت ایشان در گستره جبهه مقاومت کاملاً مشهود است و محاسبات دشمنان را باطل ساخته است.

شبکه‌سازی هوشمند، «اتاق عملیات مشترک» و «وحدت ساحات»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در ادامه با اشاره به نقش محوری شهید نصرالله در ساماندهی جبهه مقاومت تصریح کرد: «جریان مقاومت به صورت پراکنده در جاهای مختلف انجام می‌پذیرفت، اما با تلاش شهدای بزرگی این جریان پراکنده یک سامانه‌ای پیدا کرد، نهادینه‌سازی و شبکه‌سازی شد. در این شبکه‌سازی که یک شبکه هم‌افزا و هوشمند شد، سید نقش محوری و اساسی داشت».

وی افزود: «این شهید بزرگوار هماهنگی راهبردی را با بهره‌گیری از مدیریت اخلاقی و آن تجربه طولانی، برقرار کردند و توانستند یک اتاق عملیات مشترک را ایجاد کنند که این امر توانست یک نوع هم‌افزایی بی‌نظیری را در میان گروه‌های سنی، حماس، جهاد اسلامی و شیعی ایجاد کند.»

آیت‌الله رمضانی همچنین موضوع «وحدت ساحات» را مرهون مدیریت راهبردی ایشان دانست و خاطرنشان کرد که شهید نصرالله میان امنیت غزه، بیروت، صنعا و بغداد یک پیوند ارگانیک برقرار ساخت به طوری که حمله به هر بخش، پاسخ دسته‌جمعی سایر محورها را رقم می‌زند.

تغییر معادله توازن قوا و اعتماد دشمنان به کلام سید

وی با بیان اینکه «ایشان معادله توازن قوا در غرب آسیا را کاملاً تغییر داد»، به فروپاشی افسانه شکست‌ناپذیری ارتش رژیم صهیونیستی اشاره کرد. دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) یادآور شد پیروزی آزادسازی جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ و پایداری ۳۳ روزه در سال ۲۰۰۶، الگوی دفاعی جدیدی خلق کرد و قدرت نوینی به تمام جنبش‌های آزادی‌بخش بخشید.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر نفوذ کلام و رهبری مؤثر شهید نصرالله تصریح کرد: «دشمنان سید اعتمادی که به کلام سید داشتند، حتی از خود مسئولان رژیم صهیونسیتی بیشتر بوده است».

تبدیل حرکت هیجانی به «مکتب عقلانی» و ارائه الگوی «حکمرانی مقاومت»

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به مبانی فکری شهید نصرالله تاکید کرد: «ایشان در زمان مسئولیتش بحث حرکت هیجانی که در حوزه مقاومت بود را به یک مکتب عقلانی و منظم تبدیل کردند؛ یعنی یک پیوند عمیق بین دین، عقلانیت و اقتضائات روز پدید آوردند».

وی خاطرنشان کرد که شهید نصرالله تمسک به اصول اسلامی و ولایت را با ابزارشناسی مدرن، دیپلماسی دقیق و درک پیچیدگی‌های جامعه منافی نمی‌دانست و با پیوند دادن جهاد به خدمات اجتماعی، کادرسازی، رسانه حرفه‌ای و انضباط سازمانی، الگوی «حکمرانی مقاومت» را ارائه داد.

احیای مسئله فلسطین و عبور از شکاف‌های مذهبی

آیت‌الله رمضانی با بیان اینکه شهید نصرالله مسئله فلسطین را به عنوان ناموس امت اسلامی زنده نگه داشت، تصریح کرد: «ایشان از مقاومت فلسطین پشتوانه همه‌جانبه داشتند و تمام امکانات آموزشی، تسلیحاتی و تکنولوژی خودشان را بدون مضایقه در اختیار رزمندگان فلسطینی قرار دادند»

وی افزود که سید از تمام شکاف‌های مذهبی و قومی عبور کرد و فتنه‌های طراحی‌شده برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان را خنثی ساخت تا امت اسلامی به اقتدار جامع علمی، سیاسی، نظامی و اقتصادی دست یابد.

الگوی فراملی و احیای کرامت و عزت در جوامع اسلامی

وی با تأکید بر اینکه شهید نصرالله به یک الگوی فراملی تبدیل شد، به احیای روحیه خودباوری اشاره کرد و گفت در گذشته روحیه یأس و پذیرش برتری غرب بر جوامع عربی و اسلامی سایه افکنده بود، اما سید حسن نصرالله عزت و کرامت اسلامی را احیا کرد. وی همچنین محاسبات غربی‌ها مبنی بر فروپاشی جریان مقاومت با شهادت رهبران را همانند محاسبات باطل آنان در زمان شهادت امام راحل دانست.

استمرار راهبری حزب‌الله با دبیرکلی علامه شیخ نعیم قاسم

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به بازتعریف قدرت سازمانی حزب‌الله پس از شهادت سید حسن نصرالله تاکید کرد: «بعد از شهادت، باز هم به واسطه آن تشکیلات سازمانی که سید مستقر کرده بود... دبیرکلی هم به علامه شیخ نعیم قاسم سپرده شد که اشراف کامل نسبت به جریان حزب‌الله داشتند، در شورای حزب‌الله بودند و به لحاظ علمی و مجاهدت، بهترین شخصی بود که می‌توانست این رهبری را مستمراً ادامه دهد».

وی تاکید کرد که حزب‌الله بزرگ‌ترین قدرت بازدارنده در برابر صهیونیست‌ها برای حفظ تمامیت و انسجام چندطایفه‌ای لبنان است و تلاش‌ها برای خلع سلاح آن هرگز به نتیجه نخواهد رسید.

ضرورت تئوری‌پردازی «فقه المقاومة» و تبیین «الهیات شهادت»

آیت‌الله رمضانی در جمع‌بندی صحبت‌های خود، راهبردهای آتی محور مقاومت را در سه محور اساسی برشمرد:

افزایش تاب‌آوری و گسترش جغرافیایی مقاومت: تقویت توان سازمانی و توسعه نطاق منطقه‌ای جبهه حق.

توجه تئوریک به «فقه المقاومة»: تبیین فقهی ایستادگی در برابر سلطه و استعمار مدرن بین‌المللی که قصد تضعیف اراده ملت‌ها را دارد.

تبیین «الهیات شهادت»: بر اساس آموزه‌های قرآنی، راه شکست برای مؤمنان بسته است. «مؤمنان هیچ‌وقت در مسیر خودشان شکست ندارند... بلکه یا این‌ها در میدان مبارزه به حسب ظاهر هم پیروز میدان هستند و جبهه باطل از بین خواهد رفت... و یا در نهایت برای رسیدن به آن اهداف بلند چون آزادی، حریت و ذلت‌ناپذیری به شهادت می‌رسند که هر دو نوعی پیروزی است».

آیت‌الله رمضانی در پایان با ابراز امیدواری برای درک صحیح مکتب شهید نصرالله و امام راحل، تصریح کرد که این مسیر تحت زعامت و رهبری ولی‌فقیه، حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی خامنه‌ای به سوی پیروزی نهایی طی خواهد شد.

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